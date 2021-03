Le gourou des macros Raoul Pal dit que Bitcoin pourrait atteindre le prix d’un million de dollars ce cycle – Voici pourquoi ⋆ Crypto new media

Le co-fondateur de Real Vision Finance, Raoul Pal, a déclaré qu’un prix de 1 million de dollars sur Bitcoin pourrait être envisagé pour ce cycle haussier.

Dans une interview avec Peter McCormack sur le podcast What Bitcoin Did, l’ancien dirigeant de Goldman Sachs a déclaré que la marque à sept chiffres est son objectif de cycle haussier maximal pour la crypto-monnaie phare si le graphique BTC devient parabolique dans la mesure où il l’a fait lors des cycles précédents.

«J’ai culminé à un million mais pas pour ce cycle, mais il est possible que nous dépassions. J’utilise donc simplement la droite de régression et la tendance de la [logarithmic] échelle, et fondamentalement, il dit quelque part entre PlanB [stock-to-flow model prediction] et 400 000 $, c’est juste, mais il pourrait en fait se surpasser pour atteindre un niveau aussi élevé que la tendance de 2013, qui nous donnerait 1 million de dollars. Je pense donc que c’est légèrement plus élevé que ce que les gens pensent, donc je ne pense pas que cela atteigne 1 million de dollars, mais nous avons des institutions qui arrivent, qui sait comment cette dynamique change.

L’expert en macroéconomie prévoit certains obstacles clés que Bitcoin devra surmonter dans son chemin vers son sommet de cycle, y compris l’offre publique initiale (IPO) de Coinbase.

«L’autre chose que les gens doivent garder à l’esprit est qu’il y a quelques barrières de prix auxquelles les gens n’ont pas pensé. Le premier est l’introduction en bourse de Coinbase. Si vous êtes une institution qui veut acheter Bitcoin et que vous devez passer par tout ce rigmarole pour le faire approuver et l’introduction en bourse de Coinbase sort et c’est une entreprise de 60 milliards de dollars, et vous pouvez en garder quelques milliards, c’est un assez bon proxy pendant un certain temps. Je suppose donc que cela va éliminer une forte demande des institutions à court terme. »

Pal met également en évidence un niveau clé en tant que barrière de prix psychologique potentielle où de nombreux investisseurs BTC choisiront de prendre des bénéfices.

«La prochaine grande chose après cela, je pense que 100,00 $ va être un problème parce que beaucoup de gens sont arrivés à environ 10 000 $. Beaucoup de gens ont gagné 10 fois leur argent et 100 000 $ est un chiffre rond, et les gens pensent: «Laissez-moi retirer la moitié de mes jetons de la table», alors je pense que nous pourrions voir une correction plus longue. »

Pal prédit que Bitcoin atteindra cette fourchette de 100000 dollars en juin, un niveau où il s’attend à ce que de nombreuses prises de bénéfices se produisent.

