Le gourou des sondages John Curtice décroche le statut de favori du Premier ministre de Rishi Sunak | Politique | Nouvelles

Sir John Curtice a présenté les attributs qui font du chancelier Rishi Sunak le favori des bookmakers pour succéder à Boris Johnson en tant que Premier ministre. L’expert des sondages a été invité sur GB News à la suite du discours sur le budget de M. Sunak à la Chambre des communes mercredi. Sir John a fait valoir que le chancelier avait fait preuve d’un « attribut unique » qui était la clé du succès de tout espoir de premier ministre.

Sir John a déclaré à GB News: « Eh bien, l’un des attributs les plus cruciaux peut-être l’attribut unique dont les politiciens ont besoin est la capacité de communiquer et c’est l’attribut que Rishi Sunak a à la pelle.

« Il est extraordinairement articulé, il combine cela avec une capacité à commander les détails d’une manière que Boris Johnson a parfois du mal.

« Et il est très doué pour raconter un récit au cours d’un discours, c’est aussi un maître assez astucieux des médias sociaux.

« Quiconque a suivi la sortie du Trésor au cours des deux ou trois derniers jours de ce blizzard d’annonces prébudgétaires, mais il est souvent accompagné de photographies plutôt insipides du chancelier avec ses manches relevées et destiné à travailler .

« Encore une fois, très, très clairement démontré une capacité à communiquer, c’est donc une force », a poursuivi l’expert en sondage.

« Mais il est apparu à partir du moment où, lors des élections de 2019, lorsqu’il s’est présenté à l’un des débats du chef, il a clairement été à partir de ce moment-là quelqu’un qui a été très efficace.

« Je pense que c’est franchement la raison pour laquelle, dans les sondages d’opinion, il est bien en avance sur tous ses collègues lorsque vous demandez au public qui ils pourraient imaginer comme successeur de Johnson.

« C’est parce qu’il peut attirer l’attention des gens. Cela sonne bien, cela semble persuasif, et donc les gens pensent de lui comme un leader efficace. »

« Vous savez, il y avait un peu d’affaires ici avec certaines des annonces dont je suis sûr que Simon parlera.

« Il y a eu cette modification plus importante que prévu du crédit universel, qui, selon la chancelière, bénéficiera à 2 millions de familles d’une réponse à certaines des inquiétudes concernant la crise du coût de la vie », a-t-elle poursuivi.

« Mais aussi dès le tout début de son discours, il a souligné quelque chose d’extrêmement important qui va colorer l’atmosphère politique, potentiellement pendant de très nombreux mois, c’est la projection que l’inflation atteindra 4%.

« Et cela va être un défi pour le gouvernement va être un défi pour tout le monde, mais il profite du fait qu’il semble que la pandémie a causé moins de dommages permanents à l’économie que nous le pensions, mais il y a énormément de choses des trucs très coûteux qu’il a promis de faire là-dedans et il ferait mieux d’espérer que les chiffres et ces meilleures projections sont en fait justes. »