Le gourou financier Dave Ramsey suggère ce qu’il faut essayer et faire avec les investissements Bitcoin

Dave Ramsey, compétent en finances personnelles, a donné quelques recommandations sur ce qu’il faut essayer et faire avec les investissements en bitcoins. tout en reconnaissant que la crypto-monnaie a connu une course «fabuleuse», Ramsey préfère toujours balancer son argent dans des investissements «éprouvés» supplémentaires.

Dave Ramsey ne connaît toujours pas Bitcoin

Le célèbre animateur de radio et auteur populaire Dave Ramsey a donné quelques recommandations concernant le bitcoin sur The Dave Ramsey Show la semaine dernière.

Autoproclamé compétent en gestion de trésorerie personnelle, Ramsey se qualifie lui-même de «la voix fidèle de l’Amérique en matière de trésorerie». il est l’auteur de sept livres populaires: money Peace, over Enough, the global cash Makeover, EntreLeadership, Dave Ramsey’s Complete Guide to Cash, The inheritance Journey et good cash good children. Au total, ils ont besoin d’être vendus à plus de onze millions d’exemplaires.

Ray de Louisville, Kentucky, appelé dans The Dave Ramsey Show pour inviter à des recommandations concernant son investissement en bitcoins. «Fin 2019, mon gain financier a pratiquement triplé», a-t-il commencé à raconter son histoire. «Et en 2020, je suis devenu très agressif avec le remboursement de la dette et j’ai pu supprimer une dette de moto, toutes les cartes de crédit, ainsi que les deux dernières unités de la zone actuellement une maison et une automobile.» Il a également acheté BTC l’année dernière. «J’ai acheté du bitcoin, et il est actuellement ajouté à ce compte Brobdingnagian, au prix d’environ 100 000 dollars.»

Il a ajouté: «L’un des articles que je dois essayer et faire est clairement rentable pour l’automobile, mais c’est à peu près suffisant pour payer la maison, donc je suppose que ma question est de savoir si j’attends avec ce plus volatil ou est-ce que je le vends et entrer dans une chose traditionnelle supplémentaire? » tout en notant qu’au cours de 2020, son investissement en BTC a augmenté de 649% et que «la zone des attentes indique qu’il pourrait aller encore plus haut», a-t-il mentionné ci-dessus, le bitcoin «est un actif volatil» qui «oscille actuellement quotidiennement». Il a admis: «Je suis simplement nerveux à l’idée de garder cette énorme quantité d’argent pendant cette période volatile, mais je dois encore me soucier de quelques maisons que je préférerais payer dans l’intervalle.»

Ramsey a commenté: «Vous avez des problèmes avec Vegas, mec. Je veux dire que vous vous êtes approché de la machine, en avez placé 1/4 et elle a laissé tomber un tas de quarts et actuellement vous avez cette tentation de supposer que c’est une pensée. Le gourou de l’argent a ajouté que c’était souvent «l’inconvénient de quelque chose de très volatil», soulignant que l’investissement était «imprévisible».

Le spécialiste des finances personnelles a ensuite informé Ray de ce qu’il ferait s’il se trouvait dans le même état de choses avec un compte Bitcoin qui s’était apprécié à 100 000 $:

«J’encaisserais tout ça demain. Je ne serais pas dans la première place cependant.

Ray a tenté de justifier son appel d’investissement en bitcoin. « Je suis célibataire. Je sentais que je pourrais me permettre d’exiger cette chance. J’avais une boule de neige pour m’arranger pour toutes les choses opposées », a-t-il déclaré.

Ramsey a répondu: «Vous ferez tout ce que vous voudriez essayer et faire. Mais vous demandez à Maine ce que je ferais. Je ne serais pas là-dedans en tant que lieu principal et je ne le garderais pas. J’en dépenserais demain et je placerais cet argent dans des choses de bon sens. «

Il a également souligné: «Vous êtes assis ici pour expliquer au Maine tous les problèmes liés à l’investissement. Vous comprenez déjà ce que vous souhaitez essayer et faire. vous souhaitez seulement que quelqu’un d’autre le mentionne à haute voix. Le gourou de la finance a conclu:

«Prenez votre fabuleux gain financier et utilisez-le pour créer de la richesse. c’est une stratégie bien testée supplémentaire pour créer de la richesse plutôt que de prendre part à des actifs volatils. »

«Acheter de l’or, acheter des matières premières, acheter des bitcoins ou acheter des devises, je veux dire, il y a des tas de volatiles [assets]. vous ferez des choix. vous serez à court de mercantilisme sur le marché. vous serez le mercantilisme de jour. Il y a toutes sortes de choses que vous ferez et vous créerez parfois de l’argent, et la plupart du temps, vous vous retrouvez à le perdre … Bitcoin est là-dedans. C’est une mauvaise pièce », a souligné Ramsey.

Il a expliqué: «Bitcoin a connu une superbe course au cours de la dernière année, mais cela ne signifie pas que c’est UN investissement que vous souhaitez essayer de faire.» De même, «l’or a fait une superbe course une minute là-bas, mais cela ne veut pas dire que c’est UN investissement que vous souhaitez essayer de faire. Ces jeux d’artefacts et ces unités de zone de jeu de monnaie sont tout simplement dangereux », a-t-il déclaré.

En conclusion, tout en mettant l’accent sur Ray, «vous faites ce que vous aimeriez essayer et faire», a noté Ramsey:

«Je n’ai aucune trésorerie qui y est investie sous la forme d’une émission. J’ai travaillé trop dur pour cela et je n’ai absolument aucune envie d’agir. Le gouvernement en prend assez alors que le Maine ne le perd pas.

Ramsey a longtemps douté du bitcoin. En décembre de l’année dernière, il a fait une recommandation similaire à une autre Organisation mondiale de la santé capitaliste de la BTC qui a transformé son investissement de 1500 dollars en bitcoins en 120000 dollars. À l’époque, Ramsey doutait que les bitcoins puissent être payés, traitez la crypto-monnaie «drôle d’argent».

