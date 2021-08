Le gouvernement a ciblé les manifestants du BLM pour décourager les mouvements: rapport ⋆ .

Un nouveau rapport a confirmé que le gouvernement fédéral a ciblé les manifestants de Black Lives Matter dans le but de perturber et de déstabiliser le mouvement mondial à la suite de l’assassinat par la police de George Floyd l’été dernier.

Le rapport, intitulé “Struggle For Power: The Ongoing Persecution of Black Movement By The US Government”, a été publié mercredi par The Movement for Black Lives. Les conclusions du groupe indiquent que les manifestants du BLM ont fait l’objet de « poursuites pénales lourdes », rapporte NBC News.

(Photo par Alex Pantling/.)

« Les données empiriques et les conclusions de ce rapport corroborent en grande partie ce que les organisateurs noirs savent depuis longtemps intellectuellement, intuitivement et par l’expérience vécue sur la police et la poursuite disparates du gouvernement fédéral des manifestations de justice raciale et des activités connexes », indique le rapport.

Le rapport détaille qu’alors que les troubles civils ont balayé le pays à l’été 2020, la présence de la police lors des manifestations a augmenté, tout comme “le déploiement d’agents fédéraux et la poursuite des manifestants”, selon NBC.

Les dirigeants du BLM affirment que les poursuites sévères contre les manifestants s’inscrivent dans la longue histoire du gouvernement fédéral de suppression des mouvements sociaux noirs.

Le rapport souligne comment les agents fédéraux ont utilisé les techniques du programme de contre-espionnage pour « perturber le travail du Black Panther Party et d’autres organisations luttant pour la libération des Noirs ».

«Nous voulons vraiment montrer comment le gouvernement américain a continué à persécuter le mouvement noir par la surveillance, en criminalisant les manifestations et en utilisant le système judiciaire pénal pour empêcher les gens de protester et les punir pour avoir participé à des manifestations en tentant de restreindre leur premier Droits de modification », a déclaré Amara Enyia, coordinateur de la recherche sur les politiques du Mouvement pour les vies noires.

Les passagers d’un véhicule sont détenus à l’extérieur du cinquième commissariat de police lors d’une manifestation le 7 octobre 2020 à Minneapolis, Minnesota. Photo de Stephen Maturen/.)

“Il est indéniable que le racisme joue un rôle”, a déclaré Enyia. « Il est structurellement intégré dans le tissu de ce pays et de ses institutions, c’est pourquoi il a été si difficile à éradiquer. Il est basé sur des institutions conçues autour du racisme et de la dévalorisation des Noirs et de la dévalorisation de la vie des Noirs. »

Dans le rapport, le Mouvement pour les vies noires (également connu sous le nom de M4BL) demande des grâces officielles pour tous les participants aux manifestations à l’échelle nationale. Selon l’Associated Press, le groupe demande également des réparations et des excuses du gouvernement pour avoir ciblé les défenseurs de la « vie noire et de la libération des Noirs ».

Le rapport a été publié en partenariat avec la clinique Creating Law Enforcement Accountability & Responsibility de la City University of New York School of Law.

Dans les nouvelles connexes, le Les vies des Noirs comptent Le mouvement a récemment qualifié l’embargo du gouvernement américain de plusieurs décennies sur Cuba de « cruel et inhumain ».

Le mois dernier, l’organisation a abordé les manifestations antigouvernementales croissantes dans la nation insulaire, déclenchées par des pénuries de nourriture, d’électricité, de médicaments et d’autres ressources vitales.

“Depuis 1962, les États-Unis ont imposé la douleur et la souffrance au peuple cubain en coupant la nourriture, les médicaments et les fournitures, ce qui a coûté à la petite nation insulaire environ 130 milliards de dollars”, a écrit BLM dans un communiqué sur son compte Instagram.

Des manifestants protestent contre la brutalité policière le 30 mai 2020 à Detroit, Michigan. (Photo de Matthew Hatcher/.)

BLM a noté que l’embargo a été « institué avec l’intention explicite de déstabiliser le pays et de saper le droit des Cubains de choisir leur propre gouvernement » et est « au cœur de la crise actuelle à Cuba ».

Des milliers de Cubains ont participé à des manifestations contre le président cubain Miguel Diaz-Canel. Ils exigent plus de libertés, plus de ressources vitales.

Black Lives Matter appelle le gouvernement américain à répondre à la crise en levant l’embargo économique.

Le groupe a déclaré que « le peuple de Cuba est puni par le gouvernement américain parce que le pays a maintenu son engagement envers la souveraineté et l’autodétermination », ajoutant que « les dirigeants américains ont essayé d’écraser cette révolution pendant des décennies ».

Êtes-vous abonné au podcast « Dear Culture » du Grio ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio.com dès aujourd’hui !