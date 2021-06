Le gouvernement a de la place pour une relance budgétaire, déclare le président de la CII, Narendran

La demande peut également être revitalisée par le biais d’un allégement fiscal limité dans le temps d’une subvention du taux d’intérêt pour les acheteurs de maison, d’un programme de bons d’achat en espèces LTC comme celui de l’année dernière et de la prolongation de l’Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana jusqu’au 31 mars 2022, a-t-il déclaré.

La Confédération de l’industrie indienne (CII) a appelé à une relance budgétaire de Rs 3 lakh crore et à un programme de dépenses gouvernementales pour stimuler la demande dans l’économie indienne.

S’adressant à sa première interaction avec les médias en tant que président de CII, TV Narendran, PDG et directeur général de Tata Steel, a déclaré : « CII estime qu’il existe une marge fiscale allant jusqu’à Rs 3 lakh crore et ce montant peut être canalisé vers des transferts monétaires directs aux personnes vulnérables. personnes, une allocation plus élevée pour le MNREGA, des réductions de taux de TPS à court terme et des droits d’accise plus faibles sur le carburant.

La demande peut également être revitalisée par le biais d’un allégement fiscal limité dans le temps de la subvention du taux d’intérêt pour les acheteurs de maison, d’un programme de bons d’achat en espèces LTC comme celui de l’année dernière et de la prolongation de l’Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana jusqu’au 31 mars 2022, a-t-il déclaré.

Narendran a fixé le taux de croissance du PIB de l’Inde pour 2021-2022 à 9,5%. « Les indicateurs à très haute fréquence laissent fortement présager une reprise de la croissance après la deuxième vague de la pandémie. Avec la récente hausse des indicateurs de mobilité, de l’indice de congestion du trafic et du mouvement quotidien des passagers ferroviaires, nous pensons qu’un taux de croissance de 9,5% peut être atteint cette année », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que la croissance doit passer à 9% d’ici 2024-25 avec les dépenses publiques, les réformes et la vaccination comme leviers clés. « L’impact cumulé des deux vagues sur les revenus et la confiance des consommateurs, couplé à l’augmentation des dépenses médicales des ménages au cours de la deuxième vague, est susceptible d’affecter la demande des consommateurs pendant un certain temps. Alors que l’économie rouvre après la deuxième vague, une stratégie gouvernementale à deux volets est nécessaire pour stimuler la consommation et soutenir l’industrie jusqu’à ce que la demande soit bien ancrée », a-t-il déclaré.

La CII a en outre exhorté à l’expansion du bilan de la Reserve Bank of India (RBI) pour répondre aux exigences de la demande de la pandémie. Narendran a également appelé à un soutien à l’industrie grâce à l’augmentation du régime de garantie de ligne de crédit d’urgence (ECLGS) à Rs 5 lakh crore ainsi qu’à l’extension du régime au 31 mars 2022 et à l’inclusion de secteurs plus en difficulté tels que le commerce de détail. Il a en outre suggéré que des réformes fiscales structurelles attendues de longue date, telles que l’inclusion de l’ATF et d’autres produits pétroliers dans la TPS, soient envisagées.

Répondant à une question sur l’état des investissements du secteur privé sur les extensions de capacité, il a déclaré que c’était une fonction de la demande et de la rentabilité, qui revenaient toutes deux. Donnant l’exemple de l’industrie sidérurgique, a-t-il dit, les entreprises du secteur ont annoncé des plans d’expansion d’environ Rs 50 000 à 60 000 crore au cours des trois prochaines années. « Alors que de plus en plus de secteurs reviennent et sont en mesure de capitaliser sur la croissance de la demande et l’expansion des marges, vous verrez les investissements du secteur privé revenir. En outre, le mouvement du gouvernement sur PLI a été bon. Beaucoup d’investissements arrivent. L’IDE entrant dans le pays est de 82 à 83 milliards de dollars, dont 50 % dans l’électronique, l’informatique, le matériel informatique, ce qui est également bon. De plus, les annonces budgétaires sur les dépenses d’infrastructure susciteront un sentiment positif », a-t-il déclaré.

En outre, CII a suggéré des mesures pour accélérer la vaccination. Selon les estimations du CII, une moyenne d’environ 71 lakh de vaccinations quotidiennes est requise de juin à décembre 2021 pour administrer au moins une dose unique à tous les adultes. Pour cela, la disponibilité des vaccins doit être multipliée par 2. CII a également suggéré un plan national de développement de l’oxygène à plusieurs volets pour créer un écosystème d’oxygène robuste.

Narendran a également appelé à la nomination d’un ministre de la vaccination habilité à accélérer le programme de vaccination, y compris dans les zones rurales, l’achat et la distribution de vaccins aux États sur la base de critères scientifiques et le suivi des progrès via un tableau de bord quotidien.

