Le gouvernement a déjà préparé un changement juridique pour nationaliser Sareb

Après des mois de préparatifs, le gouvernement a déjà préparé un changement juridique qui permettra à l’Etat de prendre le contrôle de Sareb, la bad bank créée en 2012 qui a reçu le actifs immobiliers toxiques des caisses d’épargne sauvées lors de la crise précédente. L’exécutif prévoit d’approuver la modification dans l’un des Conseils des ministres des prochaines semaines, en principe avant la fin de l’année ou au plus tard au début de l’année suivante, comme l’ont confirmé des sources proches de leurs projets concernant EL PERIÓDICO, un journal appartenant au même groupe d’édition que ce média. Ce sera une première étape à franchir « pas beaucoup plus tard » avec le départ des actionnaires privés et la nationalisation de la compagnie.

Cette mesure est la conséquence de la décision en mars dernier d’Eurostat, l’office statistique communautaire, d’obliger l’Espagne à inclure le entreprise du secteur public à des fins comptables, ce qui a augmenté la dette de 34 918,2 millions et le déficit de 9 891 millions. Pour tenter d’éviter cette issue, Sareb est né en 2012 avec une la plupart de actionnaires privé en raison d’un impératif juridique qui va désormais disparaître (54,1 % de ses titres sont aux mains d’entreprises, principalement des banques, et 45,9 % appartiennent à l’État). Le problème principal est que pertes de plusieurs millions de dollars accumulés par la firme depuis (5 947 millions jusqu’en juin) ont volatilisé leurs propres ressources, c’est-à-dire les 4,8 milliards de capital et de dette subordonnée que lesdits propriétaires ont apporté.

Malgré un gonflement capitaux propres négatifs (-9 292 millions en juin) qui mettrait en faillite une autre entreprise, Sareb peut continuer à fonctionner grâce à un changement juridique approuvé par le gouvernement en mars de l’année dernière. Cependant, l’entreprise n’a pas encore amortir 34 570,2 millions euros de la dette garantie par l’Etat avec laquelle il a versé aux entités secourues les actifs immobiliers qu’elles lui ont transférés. Le fait qu’il ne dispose plus de ressources propres pour faire face à cette dette s’il ne génère pas les revenus nécessaires à son remboursement explique pourquoi Eurostat l’a contraint à consolider ses comptes avec ceux de l’État, puisque l’État devra payer ladite dette dans le cas où Sareb ne le peut pas.

C’est aussi la raison pour laquelle le Gouvernement achève sa nationalisation : si le L’État assume tous les risques il est logique qu’il veuille aussi toute la gestion Essayer de minimiser les coûts de l’entreprise pour les caisses publiques. Et le risque n’est pas mince : dans son dernier business plan jusqu’en 2027, Sareb rappelle la « incapacité à générer des flux de trésorerie suffisants tout au long de la période pour rembourser intégralement la dette émise par l’entreprise. prolonger votre date de règlement au-delà de 2027 pour tenter d’éviter une augmentation de la facture de sauvetage des banques.

Différentes formules

La première étape consiste à modifier, comme le gouvernement va le faire, le décret royal 1559/2012, qui établit qu’« en aucun cas le participation du public peut être égal ou supérieur à cinquante pour cent du capital de la société. « Une fois cet obstacle juridique levé, l’Exécutif remanie diverses formules nationaliser l’entreprise, par exemple en achetant directement pour un Prix ​​symbolique la participation d’actionnaires privés (d’un euro par exemple) ou faire un opération accordéon (Réduire le capital à zéro compte tenu de sa situation de fonds propres et procéder ensuite à une augmentation de capital à un prix symbolique que l’Etat souscrirait). Ce sur quoi l’exécutif est très clair, c’est que n’injectera pas de nouvelle aide public à l’entreprise à ce moment-là, malgré le fait que certaines des parties impliquées dans le processus l’ont jugé approprié.

L’État, à travers FROB, en 2019 déjà considéré comme perdu les 2 192 millions qu’il a injectés à Sareb, afin que la nationalisation ne provoque pas à elle seule des chiffres rouges supplémentaires. Pour les actionnaires privés Ce n’est pas non plus un gros problème de sortir de l’actionnariat, puisqu’il y a longtemps la plupart d’entre eux ont renoncé aux 2,6 milliards investis et ils ont pris l’impact dans vos comptes. Bien sûr, le quinze banques les propriétaires (Toutes les parties concernées, à l’exception de BBVA, qui a rejeté la demande de participation du ministre de l’époque, Luis de Guindos) souhaitent que le gouvernement leur permette conserver les droits au paiement futur le plus bas de les impôts (impôts différés actifs) générés par les provisions constituées pour assumer la perte de votre investissement.

Avec la réglementation en vigueur, les banques perdrait la déductibilité l’impôt de ladite perte par avoir plus de 5% du capital. En fait, une des possibilités qui a été évoquée est que l’État prenne plus de 95% du capital dans un premier temps et diluer les actionnaires privés en deçà de ce seuil de 5 %. Au bout d’un an, ces propriétaires pouvaient déjà vendre le capital de la Sareb qu’ils possédaient encore et déduire la perte du paiement des impôts. Une autre option que les banques préconisent est changer la loi pour pouvoir activer directement les actifs fiscaux.

Péché originel

A sa naissance, le gouvernement de Rajoy assuré que la Sareb ça ne coûterait pas un euro aux contribuables et aurait une rentabilité moyenne de 14 %. Dès le début, il a été démontré qu’il était complètement faux. Le principal problème de l’entreprise est qu’elle a reçu les plus de 200 000 actifs que les boîtes sauvées ont transféré à un prix excessif. Ainsi, elle a payé 50 781 millions d’euros par le biais de la dette garantie par l’État, avec une surtaxe par rapport à sa valeur de marché que la Commission européenne a calculée à environ 19 milliards et considéré comme une aide publique.

Cela a profité aux entités sauvées, car cela évitait de leur faire un trou encore plus grand qu’elles ne l’avaient déjà fait, mais cela a nui à la mauvaise banque, qui pendant des années n’a pas pu vendre ses prêts et ses propriétés aux prix du marché pour éviter de subir des pertes encore plus importantes, ce qu’elle aurait sont partis encore plus vite sans ressources propres. A cela s’est ajouté un dérivé financier (« swap ») qu’il a contracté pour se protéger des hausses de taux d’intérêt mais qui, lorsque celles-ci se sont effondrées, lui a coûté quelques 3 350 millions depuis sa création.

La conséquence de tout cela est que l’entreprise a fermé en juin avec quelques handicap de ses actifs de 8.812 millions (71 % ont une valeur de marché inférieure à leur valeur comptable), -61 millions de fonds propres et -9.292 millions de fonds propres. Une situation qui ne cessera de s’aggraver : « On estime que le la majeure partie du portefeuille produit une marge négative dans sa cession », admet son business plan.