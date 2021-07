Le gouvernement à Delhi HC : Twitter n’est plus un intermédiaire

in

Le HC doit entendre l’affaire le 6 juillet.

Le ministère de l’électronique et des technologies de l’information (MeitY) a informé lundi la Haute Cour de Delhi que le site de microblogging Twitter n’avait pas respecté les règles relatives aux technologies de l’information et avait donc perdu l’immunité accordée à un intermédiaire en vertu de l’article 79 de la loi informatique.

Dans son affidavit, MeitY a déclaré qu’en dépit du délai de trois mois accordé à tous les principaux intermédiaires des médias sociaux pour se conformer aux règles informatiques 2021 ayant expiré le 26 mai, Twitter ne s’y est pas pleinement conformé.

Le non-respect par Twitter des nouvelles règles a été attribué aux raisons suivantes. À ce jour, la plateforme n’a pas nommé de responsable de la conformité. Le poste d’agent résident des griefs est également vacant, et le poste de personne-ressource nodale, même à titre intérimaire, est vacant. L’adresse physique, indiquée le 29 mai, n’est une nouvelle fois pas disponible sur son site Internet.

Le Centre a également réitéré, conformément aux règles informatiques, que Twitter doit supprimer toute information illégale publiée sur sa plate-forme dans les 36 heures suivant une ordonnance d’un tribunal ou d’une autorité gouvernementale compétente.

Réfutant les allégations de non-respect des règles informatiques, Twitter Inc a déclaré le 2 juillet, par le biais de son affidavit au tribunal, qu’il était en train de nommer un responsable de la conformité par intérim et un responsable des griefs résident par intérim dans le cadre du nouveau système informatique Des règles. Il a déclaré qu’entre-temps, les griefs soulevés par les utilisateurs indiens étaient examinés par un agent des griefs.

L’affidavit de Twitter était une réponse à un plaidoyer de l’avocat Amit Acharya, qui affirmait que la plateforme n’avait pas respecté les nouvelles règles informatiques du gouvernement. Twitter a également déclaré qu’il pourrait relever de la définition d’un intermédiaire important dans les médias sociaux en vertu des règles de 2021 sur les technologies de l’information (directives relatives aux intermédiaires et code d’éthique numérique).

Il a déclaré qu’en conformité substantielle avec la règle 3(2) et la règle 4(1)(c) des nouvelles règles informatiques, il a nommé un agent des griefs résident par intérim. Cependant, avant même que des mesures puissent être prises pour officialiser complètement l’arrangement, l’agent des griefs résident par intérim a retiré sa candidature le 21 juin.

Twitter a fait valoir que le plaidoyer d’Acharya n’est pas soutenable car il a déplacé le tribunal prématurément sans attendre la réparation de son grief en vertu des règles. Il a déclaré qu’Acharya n’avait pas qualité pour déposer une plainte concernant les tweets en question et a ajouté qu’il avait informé que la plainte avait maintenant été examinée et traitée.

Le HC doit entendre l’affaire le 6 juillet.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.