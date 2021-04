Le gouvernement a dépensé près de 50% de moins pour acheter des fournitures Covid aux MPME avant la deuxième vague d’achat via Amazon

Sur 17,47 lakh vendeurs sur GeM, 6,89 lakh sont des micro et petits vendeurs au 19 avril 2021.

Facilité de faire des affaires pour les MPME: L’achat de produits liés à Covid par les départements gouvernementaux, les organisations et les unités du secteur public auprès de vendeurs de MPME via Amazon des marchés publics – Government eMarketplace (GeM) avait chuté de 44% en termes de valeur de commande à Rs 1135,9 crore en décembre 2020- Période de février 2021 à partir de Rs 2,015,5 crore en septembre-novembre 2020, selon les données GeM. Il est important de noter que la baisse des dépenses a suivi la baisse des nouveaux cas quotidiens de Covid dans le pays, passant de 96 000 au 17 septembre 2020 à environ 9 000 au 15 février 2021. Les nouveaux cas quotidiens au 1er décembre 2020 étaient valables. à plus de 36 000. Cependant, les achats pendant la période mars-mai devraient repartir à la hausse au milieu de la deuxième vague Covid.

Les commentaires de la PDG de GeM, Talleen Kumar, n’étaient pas immédiatement disponibles pour cette histoire.

La baisse de la valeur des commandes s’est produite dans tous les canaux d’achat. Le montant dépensé via des enchères et des enchères inversées sur GeM pour des produits de catégorie médicale tels que les kits de test rapide d’antigène, les kits de test PCR en temps réel, les désinfectants à base d’alcool, les ventilateurs de soins intensifs, etc. avait diminué à Rs 376,4 crore au cours de la période de décembre à février. à partir de Rs 1 276,5 crore en septembre-novembre, selon les données GeM. De même, les achats via les deux autres modes: achat direct et achat auprès des vendeurs ayant le prix le plus bas des marchandises (L1) ont également légèrement contracté à Rs 233,3 crore à partir de Rs 284,2 crore au cours de ladite période. Pour l’achat de produits auxiliaires, notamment des poubelles, des tables en acier, des ordinateurs de bureau, des chaises moulées en plastique, etc., la valeur de la commande via les enchères et les enchères inversées a chuté à Rs 300 crore de Rs 353,2 crore. Cependant, l’achat via l’achat direct et les canaux L1 pour les produits auxiliaires est passé à Rs 226,2 crore par rapport à Rs 137,6 crore.

Interview | Nous voulons doubler les prêts aux MPME dans le cadre du programme de 59 minutes de SIDBI en 2021: Jinand Shah des prêts PSB en ligne

Alors même que la valeur des commandes a connu une baisse de près de 50 pour cent au cours de la période de décembre à février par rapport au trimestre de septembre à novembre, le volume des commandes ou le nombre de commandes passées sur GeM a augmenté de 21,6 pour cent. Au total, 1 29 903 commandes ont été passées en décembre-février, contre 1 06 815 commandes passées en septembre-novembre. Parmi les principaux produits médicaux achetés depuis le 1er mars 2020, figuraient les kits de test rapide d’antigène qui représentaient 27,4% de la valeur de commande de 3666 crores de Rs jusqu’à présent, tandis que les ordinateurs de bureau étaient le principal produit auxiliaire avec une part de 59,8% des produits médicaux. Rs 2,137 crore valeur totale de la commande de la catégorie auxiliaire.

31767 vendeurs GeM étaient répertoriés dans la catégorie médicale tandis que la catégorie auxiliaire comptait 34387 vendeurs sur un total de 17,47 vendeurs de lakh sur GeM, au 19 avril 2021, qui comprenait 6,89 lakh de micro et petits vendeurs. Le gouvernement avait en avril de l’année dernière, par le biais d’une notification, exhorté les MPME dans la fabrication ou la fourniture d’équipements médicaux et connexes à s’inscrire en tant que fournisseur sur GeM. La décision était intervenue au milieu de la pénurie signalée de masques et de ventilateurs dans le pays après le déclenchement de la pandémie.

