« Le gouvernement a fait plus d’annonces que de mesures et les grandes questions restent en suspens »

31/12/2021

Le à 08:24 CET

Ange Alonso Gimenez

ñigo Errejon (Madrid, 1983) le législateur vit avec intensité. Son obsession est d’obtenir le parti maximum possible des deux députés qui a plus de pays. Il n’a pas l’air d’aller mal. La clé, l’équipe dont il s’est entouré et le nez pour détecter où se situent les inquiétudes des gens. Son discours s’éloigne de ces sujets dont personne ne parle dans la rue, au bar ou à la maison, comme le renouvellement de la CGPJ. Il est préoccupé par le fait que le gouvernement avance dans un monde parallèle à celui de la routine des citoyens, comme il le dit dans cette interview avec El Periódico de España.

Quel bilan faites-vous des relations du Gouvernement avec Más País en 2021 ?Le gouvernement écoute un peu plus que l’année précédente. Lentement, il semble avoir supposé qu’il s’agit d’un gouvernement minoritaire qui a besoin du soutien du Congrès, ce qui peut être une force, car parfois, grâce à ce soutien, les choses s’améliorent. Par exemple : les budgets de 2022 ont un poste pour qu’il y ait des psychologues dans les instituts. Ce solde de 2021 coïncide avec le solde du milieu de législature, ce qui indique que nous sommes dans un moment de bifurcation, car ce qui n’est pas fait maintenant, ce ne sera plus possible. Des élections vont venir (Castilla y León et Andalousie), donc les réformes qui ne sont pas faites ne seront pas faites. Nous avons franchi le rubicon de la législature et cela nous inquiète car désormais le bilan de l’action gouvernementale n’est pas positif. Il a fait plus d’annonces que d’actions, et les grandes questions demeurent. Le solde positif qui doit sortir au gouvernement est que les Espagnols vivent avec plus de tranquillité, mais avec le prix de l’électricité, la réforme du travail approuvée, la transition écologique ou la santé mentale, ce solde ne sort pas. De plus, il paie souvent un double prix : il ne satisfait pas les siens et désespère ses adversaires. Au contraire, les lois sont communistes ; pour les leurs, ils restent dans l’eau de bourrache.

Voyons voir, un jeu qui dit « défendre & rdquor; aux ouvriers : Mars 2020 : Vox vote contre l’abrogation du licenciement pour arrêt maladie

Février 2021 : Vox vote en Europe contre la garantie du salaire minimum

Octobre 2021 : Vox s’abstient dans la prolongation de l’ERTE https://t.co/5q6JNXl1sO – Íñigo Errejón (@ierrejon) 27 décembre 2021

La relation avec Más País a-t-elle amélioré le dialogue avec le ministre Félix Bolaños ?Dans mon cas, il y a plus de fluidité dans la communication. Parle plus tard. L’accord s’est amélioré. Mais dans le cours, le gouvernement ne s’est pas amélioré. Avec ce cap qui suit, il ne semble pas que la vie des citoyens soit plus facile. L’Exécutif sera évalué par ce que dit la vie quotidienne des Espagnols. Cela ne sort pas aujourd’hui. Oui, c’est la faute de la pandémie, mais un gouvernement doit être là pour rendre la vie plus facile. Il y a encore une longue distance entre les gros titres et les grandes transformations de la vie des gens, qui ont à voir avec la façon dont le gouvernement gère les attentes. Des expressions telles que « le gouvernement le plus progressiste de l’histoire & rdquor ; », le revenu minimum vital sera le quatrième pilier de l’État providence & rdquor ;, « nous allons abroger la réforme du travail & rdquor; & mldr; Il doit traiter les Espagnols avec plus de clarté.La distance entre la grandiloquence des promesses et la modestie des transformations érode sa crédibilité, et la droite vit avec cette érosion, mais pas la gauche. Pour les forces progressistes qui ont besoin que les gens croient en la politique, cet écart entre les annonces et les changements est problématique.

Lesquelles des lois qui sont sur le point d’être négociées au Congrès sont une priorité pour Más País ?Nous allons mettre beaucoup l’accent sur la santé mentale. Nous ne décrivons pas un problème administratif. Les gens souffrent, ils se sont habitués à souffrir et il n’y a personne pour les aider. Cela ne se résout pas avec une mesure ou deux. Il faut un vrai plan, pas un plan ministériel, mais une offensive nationale pour réduire les souffrances psychiques.La loi logement fait défaut, ce qui n’est pas anodin. Il reste deux ans de législature, et tant que le droit au logement n’est pas garanti, c’est un frein à l’économie, car beaucoup d’argent va à l’économie spéculative, qui ne génère pas d’emplois ; les rentiers se font refouler.En revanche, le gouvernement a une immense opportunité de se placer à l’avant-garde écologique. Le nouveau gouvernement suédois a déclaré que l’une de ses priorités sera la réindustrialisation. Le nouveau gouvernement allemand a identifié la création de richesse avec la transition écologique et même Boris Johnson a proposé que d’ici 2035 toutes les énergies soient renouvelables. Nous avons besoin d’une industrie à nous. On l’a vu avec les tests (pour détecter le Covid). Nous ne les fabriquons pas ici et nous ne pouvons pas contrôler le prix. Il y a beaucoup d’emplois dans les politiques de transition écologique, mais le Gouvernement ne met que sur l’étiquette.De plus, la loi mémoire doit être traitée et la loi bâillon abrogée.Il reste deux ans à la législature et il a déclaré que les réformes qui ne sont pas faites maintenant ne le seront pas. More Country vendra-t-il son support plus cher ?Nous voulons que ce gouvernement fasse bien. Cela signifie être loyal, mais vous ne vous laissez pas toujours aider. On n’obtient pas toujours ce gouvernement pour écouter. Alors que nous arrivons au milieu de la législature, nous devons pousser plus fort. Si on ne contribue pas un peu plus, c’est très confortable. Il ne se rend pas compte que la peur du droit a expiré. La peur des autres qu’Iván Redondo a tant cultivée ne suffit plus. Le gouvernement doit se maintenir dans ce qui a changé la vie des Espagnols. Tant qu’il ne met pas les batteries, comme les fonds européens ne servent pas à nous rendre la vie meilleure, le gouvernement peut désormais se mettre à spéculer sur les dates des élections ou des sondages. Cela n’aura pas d’importance. Cette distance entre ce qu’elle promet et ce qu’elle touche se transforme en frustration, et la frustration est de la kryptonite pour la gauche.

.@ierrejon conseille de ne pas agir défensivement avec Vox ou de les traiter d’anti-système : Faire appel à la peur ne suffit pas https://t.co/k0XJS03aVW pic.twitter.com/RagK8wV70d – Europa Press TV (@europapress_tv) 25 décembre 2021

Avez-vous été tenté de convaincre dans des négociations par peur du droit ?Ils me l’ont soulevé pour justifier qu’ils ne font pas assez de progrès. Mais dans ma tête ça marche à l’inverse : justement parce que c’est devant c’est ça, on ne peut pas décevoir. Ils vous traiteront de la même manière pour les morsures que pour les aboiements. Comme les autres sont comme ça, vous ne pouvez pas vous permettre de décevoir. Que personne ne s’endette que si la droite gouverne, ils prendront toutes les mesures nécessaires. Ils utilisent la peur pour négocier, mais ils ont tort. Cela fonctionne dans l’autre sens. Ils vous respecteront d’autant plus que leur base sociale sera satisfaite, et cela reste à faire. Les deux communautés les plus peuplées d’Espagne, Madrid et l’Andalousie, ont deux gouvernements soutenus par Vox. Il a été normalisé. La peur ne donne pas beaucoup plus d’elle-même. Le droit ne doit pas être traité comme « la noix de coco arrive & rdquor; car c’est une faction endurcie du PP qui se nourrit du fait que la politique ne vaut rien et que les institutions sont inutiles. Par conséquent, nous devons restaurer la confiance des citoyens dans les institutions et leur dire qu’elles sont au service de ceux qui ont le pire. Et cela ne se fait pas en affrontant Vox, mais en faisant des politiques qui permettent à plus de la moitié de votre salaire de ne pas aller à la maison.

Iñigo Errejón et Inés Sabané dans les salles du Congrès. | .

Sur la réforme du travail, que doit-elle contenir pour que More Country la soutienne ?Le gouvernement a annoncé l’abrogation totale du modèle de travail du PP. Il l’a annoncé à plusieurs reprises et il y a plusieurs accords parlementaires. Ce qu’ils ont approuvé en Conseil des ministres est-il une dérogation ? Non. Le CEOE le dit. Est-ce une avance? Oui, en termes temporaires, par exemple, c’est une avancée pour maintenir l’ultra-activité des accords et qu’ils n’expirent pas, mais des choses ont été laissées de côté. Je me rends compte que la négociation a été très difficile. Le gouvernement est parvenu à un accord et il faut dire que l’atteindre avec les employeurs et les syndicats c’est bien, mais ce n’est pas la fin, c’est le moyen. La fin, c’est le pacte social. L’important, c’est d’améliorer les conditions des travailleurs. Vient maintenant le deuxième moment, son passage au Congrès, où nous proposerons des améliorations que je pense être du goût du gouvernement. Il ne faut pas oublier que le lieu où sont faites les lois est le Congrès et ici le rapport de forces est meilleur que ceux de la table du dialogue social, donc l’Exécutif devra s’appuyer sur une série de groupes qui veulent aller plus loin. Nous voulons récupérer des indemnités de licenciement de 45 jours par an travaillé, que les accords sectoriels prévalent sur ceux de l’entreprise en tout, qu’en matière de sous-traitance, dans des secteurs comme le « kellys & rdquor ;, l’accord sectoriel ou celui de la maison mère (article 42) et limiter au maximum qu’en raison de la crise les entreprises modifient unilatéralement, sans les syndicats, les conditions de travail, ce qui est un outrage que le PP a mis dans sa réforme. Ce seront nos amendements.