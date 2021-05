“Le gouvernement a fait pression pour me punir”

05/07/2021 à 12:22 CEST

Le thème de Juan Cala à propos de sa possible insulte raciste envers Mouctar Diakhaby continue de parler. A cette occasion, la centrale Cadix a déclaré que le gouvernement Il a demandé une punition après les accusations de racisme qu’il a subies, ce qui n’a pas été prouvé.

Le défenseur Lebrijano reflété dans une interview avec Le monde à propos des jours où il a vécu il y a un mois et surtout de ce qui se dessinait sur sa silhouette après que Diakhaby l’ait accusé de le traiter de «nègre de merde», ce qu’il nie encore en soulignant qu’il ne s’est même pas adressé à lui.

Cala, qui a terminé sa saison avec une blessure au genou, a imputé l’incident à “Diakhaby est une marionnette entre les mains de Murthy, qui veut dissimuler une mauvaise gestion avec quelque chose qui ne s’est pas produit”. De plus, il se souvient qu’ils ne l’ont pas laissé entrer dans le vestiaire de Valence et que déjà sur le terrain, il a senti qu ‘”il allait se mêler” en raison des attitudes qu’il a vues dans l’équipe et que plus tard “ils ont critiqué pour gagner une poignée de votes”.

“D’autres le font pour gagner des followers sur les réseaux sociaux et ils s’en foutent de la réalité des faits”Affirma Cala. Non seulement il subit des pressions du gouvernement pour le sanctionner, mais il assure également qu’ils ont soumis une lettre au Fédération de sorte qu’il en était ainsi, mais «ils n’ont pas eu la dignité de s’excuser quand il a été démontré que ce n’est pas vrai».

En référence à Pablo Iglesias et Irene Montero, “tout comme ils ont tweeté le jour des événements, ils auraient pu tweeter quand cela s’est avéré faux”, il a indiqué en se demandant «Dans quelles mains sommes-nous?»et« comment un gouvernement peut-il demander justice s’il n’est pas juste ».

Il a nié qu’il y ait du racisme dans le football espagnol parce qu’il consiste dans le fait qu ‘”un homme noir n’a pas les mêmes droits qu’un homme blanc” et que “l’égalité des droits est ce qui compte vraiment: j’insiste, le racisme est quelque chose de très grave pour jouez avec lui », dit-il.

Cala vit ces jours-ci dans son entreprise d’accueil à Lebrija et réfléchit à ce qu’une sanction de deux à cinq ans aurait signifié sans jouer au football pour quelque chose qui, répète-t-il, ne s’est pas produit, comme le confirme l’expertise corporelle dans le rapport de la Fédération, “dans lequel on montre que ce n’est plus que je lui ai dit une chose ou une autre, c’est que je ne lui ai pas parlé”, a-t-il souligné.

Fier du soutien qu’il a reçu, il a réitéré qu’il défendrait son honneur “Jusqu’à la fin” pour ses filles, pour défendre son image et pour sa famille.