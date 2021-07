Le gouvernement aborde une question de brut coûteuse avec l’Opec et d’autres pays producteurs de pétrole

Le groupe OPEP plus a accepté dimanche d’augmenter la production de pétrole brut de 0,4 million de barils par jour à partir d’août pendant cinq mois se terminant en décembre, ce qui pourrait faire baisser le prix.

Le gouvernement a abordé la question des prix élevés du pétrole brut de manière bilatérale avec les pays producteurs de pétrole et avec l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), a déclaré lundi le ministre d’État du Pétrole et du gaz naturel, Rameswar Teli.

Le prix du panier indien de brut était de 74,3 $/baril lundi, contre 50 $/baril fin décembre, soutenu par la reprise de la demande mondiale et des réductions volontaires de la production jusqu’à fin juillet dans les principaux pays exportateurs de pétrole.

Le groupe OPEP plus a accepté dimanche d’augmenter la production de pétrole brut de 0,4 million de barils par jour à partir d’août pendant cinq mois se terminant en décembre, ce qui pourrait faire baisser le prix. “C’est une bonne nouvelle pour l’Inde car il semble qu’il n’y ait pas de solution avec le gouvernement qui ne veut pas baisser les impôts car les consommateurs paient des prix plus élevés pour l’essence et le diesel”, ont noté les analystes de CARE Ratings.

Avec le retour de la demande d’essence et de diesel, le Centre pourrait réduire les taxes sur les carburants automobiles de 13 Rs / litre pour le reste de l’exercice, tout en conservant ses revenus de ces sources intacts à 3,2 lakh crore de Rs, comme estimé dans le budget de l’exercice 22, les analystes de dit Nomura. Sans aucune réduction d’impôts, la perception des recettes peut aller jusqu’à environ Rs 4,7 lakh crore, a-t-il ajouté.

CARE Ratings a souligné que même s’il pourrait y avoir une inversion du mouvement des prix du brut, la différence de prix de détail ne serait pas trop importante. Si les taux de change et les niveaux de taxation restent inchangés, le prix de détail de l’essence sera de 98 Rs le litre à Delhi si le Brent tombe à 70 $ le baril, contre 101,6 Rs le litre avec le Brent se négociant à 75 $ le baril.

Malgré la baisse de la demande d’essence et de diesel de 10,6% par an au cours de l’exercice 21, les revenus du Centre provenant des droits d’accise sur les carburants automobiles ont augmenté de 87,8% en glissement annuel pour atteindre 3,4 lakh crore au cours de l’exercice précédent, selon les données fournies par Teli au Parlement.

L’augmentation des revenus peut être attribuée aux hausses cumulatives de la surtaxe et de la taxe sur les carburants automobiles de 13 Rs/litre sur l’essence et de 16 Rs/litre sur le diesel en mars et mai 2020. « Les taux des droits d’accise sur l’essence et le diesel ont été calibrés pour générer des ressources pour les infrastructures et d’autres dépenses de développement en tenant compte de la situation budgétaire actuelle », a déclaré Teli.