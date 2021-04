Le gouvernement accélère l’approbation d’urgence pour les vaccins étrangers: ce que cela signifie pour les fabricants et l’Inde

Le développement a été annoncé mardi et cette décision devrait accélérer l’accès de l’Inde aux vaccins étrangers.

Vaccination contre le coronavirus en Inde: L’aggravation de la situation de la pandémie de coronavirus en Inde a conduit le Centre à décider d’accélérer les approbations pour les fabricants étrangers de vaccins. Le pays entreprend actuellement un vaste programme de vaccination contre les coronavirus dans lequel plus de 11 crores de vaccins ont été administrés. Jusqu’à présent, l’Inde a approuvé trois vaccins, dont deux ont été approuvés en janvier, quelques jours avant le début de la campagne de vaccination. Il s’agissait de Covishield du Serum Institute of India, et de Covaxin, développé localement par Bharat Biotech. La dernière approbation a été donnée lundi au Spoutnik V russe. Cependant, on signale une pénurie de vaccins dans plusieurs régions du pays. À présent, le gouvernement a décidé que les vaccins ayant reçu des approbations d’utilisation d’urgence par les États-Unis, le Royaume-Uni, les autorités de réglementation japonaises, ainsi que ceux qui ont été répertoriés par l’OMS, pourraient également recevoir des approbations d’utilisation d’urgence en Inde.

Le développement a été annoncé mardi et cette décision devrait accélérer l’accès de l’Inde aux vaccins étrangers. Cela marquerait la première fois que l’Inde commencerait à importer le vaccin COVID-19, car pour le moment, tous les vaccins, y compris Covishield et Sputnik V, sont développés localement dans le cadre de partenariats entre développeurs et fabricants en Inde.

Règles pour les approbations d’urgence des vaccins étrangers

Conformément aux règles de 2019 sur les nouveaux médicaments et les essais cliniques, tout fabricant étranger, lorsqu’il demande une autorisation d’utilisation d’urgence, est tenu de soumettre les résultats d’essais cliniques locaux, appelés essais de transition. Dans ceux-ci, le fabricant du vaccin organise des essais de phase 2/3 pour tester l’innocuité et l’efficacité auprès de la population locale. Cependant, comme pour ces vaccins, les essais étrangers sont déjà menés, les essais locaux sont menés avec un nombre limité de participants.

Cette règle est la raison pour laquelle le Serum Institute of India a mené une étude de transition pour une version du vaccin d’Oxford-AstraZeneca, nommé Covishield en Inde, et pourquoi le Dr Reddy’s Lab a mené une étude de transition pour le vaccin russe Sputnik V.

Ces règles ont également permis au régulateur indien des médicaments d’assouplir ces conditions dans les cas de vaccins qui ont reçu l’approbation d’un régulateur national d’un autre pays, où aucune gravité inattendue majeure n’a été signalée et le vaccin est destiné à une maladie grave ou potentiellement mortelle. maladie. Le vaccin doit également être requis pour un besoin non satisfait en Inde.

C’est la clause que le Centre a maintenant invoquée, éliminant la nécessité pour les fabricants étrangers de mener une étude de transition ici.

Implication de cette règle pour les fabricants étrangers

Cela signifie que les fabricants de vaccins qui ont reçu l’approbation de l’USFDA, du MHRA du Royaume-Uni, de la PMDA Japon ou de l’EMA, ou qui sont inscrits sur la liste des utilisations d’urgence de l’OMS, pourraient directement demander une approbation pour utilisation d’urgence en Inde, accélérant ainsi efficacement le processus.

Évaluation de la sécurité des vaccins dans de telles situations

Le régulateur indien a proposé une solution selon laquelle les fabricants devraient surveiller pendant sept jours les 100 premiers bénéficiaires recevant la dose afin d’évaluer les résultats en matière de sécurité. Ce n’est qu’après cela que le vaccin de ce fabricant particulier serait autorisé à être déployé pour une campagne de vaccination supplémentaire dans le pays.

De plus, une fois l’approbation reçue, une étude de transition parallèle devrait être menée, dont les données de sécurité devraient être transmises au régulateur.

Les bénéficiaires

Johnson and Johnson, qui est le seul fabricant à fournir un vaccin à dose unique, Pfizer et Moderna pourraient tous bénéficier de cette nouvelle voie. Selon le prix spéculé par le ministère, une seule dose de Pfizer pourrait coûter 1 431 roupies, sans tenir compte des frais généraux et des taxes, tandis que la dose unique du vaccin Moderna devrait coûter entre 2 348 roupies et 2 715 roupies. Une dose unique de vaccin Spoutnik V et J&J devrait coûter Rs 734 chacun.

Notamment, en Inde, Covaxin et Covishield sont actuellement administrés dans des hôpitaux privés à Rs 250 par dose, actuellement.

