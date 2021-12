Le gouvernement accorde 54 millions d’aides covid à Pachá, Cesgarden, Eating Group et Egile

23/12/2021 à 13:21 CET

.

Le gouvernement a approuvé ce jeudi quatre nouvelles opérations de financement pour les entreprises touchées par le covid-19 -Cesgarden, Eating Group, Egile et Grupo Universo Pachá– pour un montant de 54 millions d’euros, avec lequel jusqu’à présent le fonds géré par Cofides a financé 66,1 millions d’euros.

Sur une note, le Ministère de l’Industrie et du Commerce explique que la société hôtelière Cesgarden, basée aux Baléares, a perçu 18,6 millions d’euros ; Eating Group, du secteur de la restauration à Madrid, a obtenu 7 millions, tandis que l’entreprise gipuzkoenne de mécanique de haute précision Egile, 10,4 millions, et le Pachá Group (Îles Baléares), 18 millions.

Dans tous les cas, précise la note, il s’agit d’entreprises à capacité de croissance et à forte composante d’innovation, dont dépendent ensemble quelque 1 800 travailleurs.

Le 26 novembre, Lladró, l’entreprise valencienne de figurines et de produits en porcelaine, et Martínez Otero, un groupe de menuiserie galicien spécialisé dans la rénovation d’installations commerciales, sont devenus les premières entreprises à recevoir ces subventions.

Lladró a obtenu 8 millions d’euros via un prêt participatif, tandis que Martínez Otero a obtenu 4,1 millions d’euros via un prêt participatif de 2,4 millions et un prêt ordinaire de 1,7 million.

Le Fonds de recapitalisation des entreprises touchées par le covid-19 est un instrument public doté de 1 000 millions d’euros, auquel les entreprises sélectionnées pourront accéder à des financements compris entre 2,5 et 25 millions d’euros (entre 2,5 et 15 millions pour les PME et entre 4 et 25 millions pour les non-PME).

Il s’agit d’aides temporaires sous forme de parts de capital social, de prêts participatifs et d’autres instruments financiers, d’une durée maximale de 8 ans, bien que l’objectif soit un remboursement en cinq ans environ.