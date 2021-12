Le gouvernement accorde à Serrat la Grand-Croix de l’Ordre Civil d’Alphonse X le Sage

Le musicien catalan annonce les dix premières dates en Espagne de sa tournée d’adieu

Le Conseil des ministres, à l’initiative du président du gouvernement, Pedro Sánchez, et sur proposition de la ministre de l’Éducation et de la Formation professionnelle, Pilar Alegría, a décerné le prix à l’auteur-compositeur-interprète, compositeur, acteur, écrivain, poète et musicien Joan Manuel Serrat, grand-croix de l’ordre civil d’Alphonse X el Sabio pour « sa brillante carrière et sa contribution à la culture et à l’art espagnols ».

« Serrat es una persona reconocida en España pero que, ante el anuncio de su retirada oficial, el Gobierno ha querido reconocerle con esta condecoración », ha señalado la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en rueda de prensa posterior al Conseil des ministres.

Comme le souligne l’exécutif, Serrat est « l’une des figures les plus importantes de la musique, de la littérature et du folklore espagnols depuis le début de sa carrière en 1965 ». Pionnier de la Nova Cançó catalane, il a été récompensé par de nombreux doctorats honorifiques, la Médaille d’or du mérite au travail (2006), la Médaille d’or de la ville de Barcelone (2006) ou encore la Médaille d’honneur du Parlement de Catalogne (2007 ), en plus du Latin Grammy ‘Person of the Year’ en 2014, parmi d’autres récompenses importantes.

Son travail est influencé par d’autres poètes, tels que Mario Benedetti, Antonio Machado, Miguel Hernández, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Pablo Neruda, Joan Salvat-Papasseit et León Felipe entre autres ; ainsi que divers genres, tels que le folklore catalan, la copla espagnole, le tango, le boléro et le recueil de chansons populaires d’Amérique latine, car il a repris des chansons de Violeta Parra et Víctor Jara.

Pour ces raisons, le Conseil des ministres a approuvé la concession à l’artiste catalan de la Grand-Croix de l’Ordre civil d’Alfonso X El Sabio, la plus haute distinction pour les personnes qui ne sont pas chefs d’État ou de hautes institutions.

Justement, ce mardi 7 décembre, on savait que la dernière tournée de Serrat débuterait en avril 2022 au Beacon Theatre de New York, pour ensuite faire escale en Amérique du Sud et enfin retourner en Espagne pour la saison estivale, où le premier concert sera offert par le 8 juin à Murcie.

Les premières dates confirmées en Espagne pour la tournée de ‘El vicio de cantar 1965-2022’ sont, en plus de celle déjà évoquée à Murcie, le 11 juin à Bilbao (Palacio Euskalduna); le 30 juin à Valence (Plaza de Toros), le 3 août à Alicante (Plaza de Toros) ; 17 septembre à Pampelune (Navarra Arena); le 23 septembre à Grenade (Plaza de Toros) ; le 8 octobre à Donostia (Auditorium Kursaal) ; le 12 octobre à Saragosse (Pavillon Prince Felipe) ; le 13 décembre à Madrid (WiZink Center) et le 23 décembre à Barcelone (Palau Sant Jordi).

La semaine dernière, le chanteur Joan Manuel Serrat, 77 ans, a fait ses adieux en 2022 depuis la scène avec une dernière tournée de concerts. Comme indiqué dans un communiqué, après la pandémie et après une « inactivité forcée », il reviendra avec une tournée pour dire au revoir « personnellement » au public avec qui il a « partagé vie et chansons depuis plus d’un demi-siècle ».

