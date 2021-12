Le gouvernement « accuse » Trapero à la tête des Mossos

20/12/2021

Act à 12h48 CET

Xabi Barrena

Changement de commandement des Mossos d’Esquadra. Le Ministre de l’Intérieur, Joan Ignasi Elena, a décidé aujourd’hui de révoquer le Major des Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, et à sa place, il placera le chef de la région de police de Tarragone des Mossos d’Esquadra, Josep Maria Estela, a expliqué le ministère dans un communiqué.

Des sources bien informées ont expliqué à Europa Press ce lundi que le ministre signera le remplacement de Trapero en tant que major de la police dans les prochaines heures.

Josep Lluís Trapero a occupé la plus haute responsabilité dans le corps en deux étapes différentes : entre 2013 et 2017, et de novembre 2020 à nos jours.