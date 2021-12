Le gouvernement achète 2 000 hectares de pin sylvestre dans la Sierra de Guadarrama

08/12/21 à 09:02 CET

L’Organisation autonome des parcs nationaux a officialisé ce vendredi un accord pour l’acquisition du mont Cabeza de Hierro, populairement connu sous le nom de Pinar de los Belgas, situé dans la municipalité de Rascafría, au nord-ouest de la Communauté de Madrid. Avec cette acquisition Parques Nacionales incorpore une superficie de 2.016,50 hectares d’un lieu qu’il considère comme d’une richesse naturelle exceptionnelle, puisqu’il est considéré comme l’une des meilleures forêts de pin sylvestre de la péninsule ibérique.

La transaction s’est concrétisée la semaine dernière avec la signature du contrat d’achat et de vente avec la Sociedad Anónima Belga de los Pinares de El Paular, qui exploite et conserve le terrain depuis 180 ans.

El Pinar de los Belgas abrite plus de 700 espèces de plantes et une centaine d’espèces d’oiseaux nicheurs, valeurs qui ont conduit à leur inclusion dans la zone de protection spéciale pour les oiseaux (ZEPA) d’Alto Lozoya et dans le site d’importance communautaire (LIC) du bassin de la rivière Lozoya et de la Sierra Norte.

Quant à la faune, elle se démarque avant tout l’une des plus importantes colonies de vautours noirs, dont la présence non seulement n’a pas nui à l’activité sylvicole, mais a également augmenté.

En 1984, il y avait 18 nids de vautours noirs, en 1999 le parc naturel de Peñalara en comptait 57. Le sanglier et le chevreuil sont les espèces de gibier les plus reconnaissables.

En outre, Il fait partie de la zone de protection périphérique du parc national de la Sierra de Guadarrama. La vice-présidente et ministre de la Transition écologique et du Défi démographique, Teresa Ribera, s’est félicitée de l’incorporation de ces terres « d’une valeur naturelle extraordinaire et l’une des plus représentatives de l’écosystème de la Sierra de Guadarrama, qui sont désormais devenus enrichir le patrimoine public de tous les Espagnols ».

L’acquisition de cette montagne fait partie des attributions de l’Organisation autonome des parcs nationaux, qui dépend du ministère de la Transition écologique et du Défi démographique, en matière de conservation de la biodiversité et d’utilisation durable des ressources naturelles.

Avec son rachat, National Parks « cherche à consolider un espace naturel à haute valeur écologique et développera des actions de restauration et d’amélioration de son état de conservation et de sa faune et sa flore& rdquor;, selon le ministère.

A partir de ce moment, la gestion de la montagne Cabeza de Hierro est intégrée au Centre de Montagne Valsaín et l’organisme autonome commencera à analyser et évaluer la situation de l’espace pour décider quelle devrait être sa future vocation, ainsi que les actions qui doit être réalisée pour continuer à préserver ses valeurs d’une manière compatible avec d’autres utilisations de la montagne, en particulier son lien avec le parc national de la Sierra de Guadarrama d’une manière similaire aux Montes Matas et Pinar de Valsaín.

Exemple de conservation privée

La Société par actions belge. Selon MITECO, son effort de conservation a désormais permis de disposer d’un espace naturel de valeurs exceptionnelles au profit de la société dans son ensemble.

Dans une note de la Sociedad Anónima Belga de los Pinares de El Paular, les propriétaires affirment jusqu’à présent :

« Pour les familles actionnaires de l’entreprise, qui sont les mêmes qui ont décidé de contribuer au développement de l’Espagne au milieu du XIXe siècle, c’est une satisfaction que le soin, la gestion durable des forêts et la génération de richesse économique et écologique qui le bien transféré comporte , restent entre les bonnes mains des Parcs Nationaux et des magnifiques professionnels qui composent cette organisation, avec les responsables de la société ont maintenu une étroite collaboration au cours des dernières décennies & rdquor ;.

La lettre se poursuit en reconnaissant le travail effectué par «six générations de gestionnaires et d’ouvriers belges et espagnols, qui se sont efforcés d’utiliser rationnellement la richesse forestière de la montagne Cabeza de Hierro, en préservant ses valeurs écologiques. tout en étant moteur de développement économique dans les villes voisines, en particulier Rascafría, une ville où presque tous les travailleurs ont été & rdquor ;.

« En plus de la nostalgie qui fait qu’un atout comme Monte Cabeza de Hierro quitte nos familles, nous avons un sentiment de satisfaction car nous savons que les parcs nationaux donneront une continuité au meilleur de nos traditions dans la gestion et la conservation de Pinar del Paular & rdquor ;.

La forte connexion avec Rascafría leur fait annoncer leur intention de « entreprendre de nouveaux projets dans la région & rdquor ;. Ils confirment que l’entreprise a des conversations avec la communauté Marid et le conseil municipal de Rascafría afin que « les installations de sa scierie et de ses entrepôts puissent être modernisées, adaptées aux utilisations les plus durables et continuer à générer des emplois et de la richesse pour ce précieux environnement & rdquor ;.

En attendant que cela se produise, précise-t-il dans son communiqué, ils maintiendront, pour le moment, l’activité commerciale du bois dans leur entrepôt « pour les clients particuliers et professionnels qui souhaitent acquérir le bois le plus écologique de toute la région & rdquor ;.

Plus d’informations : https://www.pinarbelgas.com/