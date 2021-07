Le gouvernement affecte 22 500 crores de roupies aux compteurs intelligents prépayés dans le cadre du nouveau programme disco

in

Les fonds ne seront reçus par les États qu’après la démonstration réussie d’une période de facturation prépayée.

Une somme de Rs 22 500 crore a été affectée à la subvention du gouvernement central pour l’installation de 25 crores de compteurs prépayés intelligents à travers le pays dans le cadre du programme Rs 3-lakh-crore pour les entités de distribution d’électricité (discoms) récemment approuvé par le Cabinet. La dépense totale pour les compteurs intelligents dans le cadre du programme est de Rs 1,5 lakh crore, dont le Centre fournira Rs 900 par mètre aux discoms, ce qui représente environ 15% du coût de ces appareils. Les États qui sont en mesure d’installer des compteurs intelligents à prépaiement avant décembre 2023 seront également éligibles à une incitation supplémentaire de 450 Rs par compteur.

Selon un mémorandum du bureau publié par le ministère de l’électricité de l’Union sur les contours du système disco, les nouveaux compteurs doivent être installés d’abord dans les 500 villes couvertes par le programme Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (Amrut) (AT&C) les pertes — un indicateur de vol — sont supérieures à 15 %. Des priorités seront également accordées à l’installation de compteurs intelligents à prépaiement dans les UT, les consommateurs industriels et commerciaux, les bureaux du gouvernement et les zones à haut niveau de perte. Les fonds ne seront reçus par les États qu’après la démonstration réussie d’une période de facturation prépayée.

Le ministre de l’Énergie de l’Union a informé le Parlement jeudi qu’à ce jour, environ 25,2 lakh compteurs intelligents ont été installés à travers le pays, et environ 81 lakh compteurs intelligents sont à différents stades de mise en œuvre. Les compteurs d’électricité prépayés sont considérés comme un outil majeur pour aider les efforts des discos à réduire le vol et à réduire leur écart entre le coût de l’alimentation électrique et les revenus réalisés en garantissant des paiements en temps opportun de la part des consommateurs.

Des compteurs prépayés sont également envisagés pour assurer une liquidité adéquate aux discoms, leur permettant de payer à l’avance les producteurs d’électricité et de devenir éligibles à recevoir un abattement d’environ 1,5% à 2% sur les coûts d’achat d’électricité. Le ministre a souligné que l’évaluation des compteurs intelligents installés dans le cadre des projets pilotes de réseau intelligent du gouvernement a révélé jusqu’à 15 % de réduction des pertes AT&C. Dans certaines régions, les discothèques ont signalé une augmentation des revenus de l’ordre de 200 à 500 Rs par compteur de consommation et par mois partout où des compteurs intelligents ont été installés.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.