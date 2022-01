Le gouvernement affirme que les prix de détail des huiles comestibles affichent une tendance à la baisse à partir d’octobre 2021 après une intervention

Les prix de détail des huiles comestibles ont baissé de manière assez significative, de l’ordre de 5 à 20 roupies par kg sur les principaux marchés de détail du pays.

Le Centre a déclaré mardi que les prix de détail des huiles comestibles à travers le pays étaient plus élevés qu’il y a un an, conformément au marché mondial, mais à partir d’octobre 2021, il y a une tendance à la baisse.

Selon la tendance de 167 centres de collecte des prix, les prix de détail des huiles comestibles ont baissé de manière assez significative, de l’ordre de 5 à 20 roupies par kg sur les principaux marchés de détail du pays, a-t-il déclaré.

Mardi, le prix de détail moyen de l’huile d’arachide dans toute l’Inde était de 180 Rs par kg, de l’huile de moutarde à 184,59 Rs par kg, de l’huile de soja à 148,85 Rs par kg, de l’huile de tournesol à 162,4 kg et de l’huile de palme à 128,5 Rs par kg. kg, selon les données conservées par le ministère de la consommation.

Cependant, par rapport aux prix qui prévalaient le 1er octobre 2021, les prix de détail des huiles d’arachide et de moutarde ont baissé de 1,50-3 Rs par kg, tandis que les prix des huiles de soja et de tournesol ont baissé de 7-8 Rs par kg maintenant. , les données ont montré.

Selon le ministère, les principaux acteurs de l’huile alimentaire, dont Adani Wilmar et Ruchi Industries, ont réduit leurs prix de 15 à 20 roupies le litre.

Les autres acteurs qui ont réduit les prix des huiles comestibles sont Gemini Edibles & Fats India, Hyderabad, Modi Naturals, Delhi, Gokul Re-foils and Solvent, Vijay Solvex, Gokul Agro Resources et NK Proteins.

« Malgré le niveau élevé des prix internationaux des matières premières, les interventions du gouvernement central ainsi que la participation proactive des gouvernements des États ont conduit à une réduction des prix des huiles comestibles. Les prix de l’huile comestible sont plus élevés qu’il y a un an, mais à partir d’octobre, il y a une tendance à la baisse », a-t-il déclaré.

La réduction des droits d’importation et d’autres mesures telles que l’imposition de limites de stock pour freiner la thésaurisation a contribué à refroidir les prix intérieurs de toutes les huiles comestibles et a accordé un soulagement bien nécessaire aux consommateurs, a-t-il ajouté.

Le gouvernement a déclaré qu’il interagissait régulièrement avec les associations de l’industrie pétrolière et les principaux acteurs du marché et les a convaincus de réduire le prix de détail maximum (MRP), ce qui se traduira par le transfert des avantages de la réduction des droits de douane aux consommateurs finaux.

Pour freiner la hausse continue des prix des huiles alimentaires depuis un an, les droits d’importation sur l’huile de palme brute (CPO), l’huile de soja brute et l’huile de tournesol brute ont été fortement réduits.

Par ailleurs, le gouvernement a également initié certains plans à long et moyen terme pour atteindre l’autosuffisance en huiles alimentaires.

« Le gouvernement prend des mesures pour améliorer la production d’huiles comestibles secondaires, en particulier l’huile de son de riz, afin de réduire la dépendance à l’égard des importations », a-t-il ajouté.

Récemment, un nouveau programme parrainé au niveau central, Mission nationale sur les huiles comestibles et le palmier à huile (NMEO-OP) avec un accent particulier sur la région du nord-est et les îles Andaman et Nicobar, a été lancé.

En raison de la forte dépendance vis-à-vis des importations d’huiles comestibles, il était important de déployer des efforts pour augmenter la production nationale d’huiles comestibles dans laquelle l’augmentation de la superficie et de la productivité du palmier à huile joue un rôle important, a-t-il déclaré.

L’Inde est l’un des plus gros importateurs d’huiles comestibles car sa production nationale est incapable de répondre à sa demande intérieure. Environ 56 à 60 pour cent des huiles comestibles consommées dans le pays sont satisfaites par les importations.

Les prix internationaux des huiles alimentaires sont sous pression en raison d’une baisse de la production mondiale et d’une augmentation des taxes/prélèvements à l’exportation par les pays exportateurs. Par conséquent, les prix intérieurs des huiles comestibles sont dictés par les prix des huiles importées, a ajouté le ministère.

