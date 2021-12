Le Gouvernement agréera 926 places ce mardi pour renforcer la SEPE

20/12/2021 à 19:47 CET

Gabriel Ubieto

Le Conseil des ministres envisage de donner son feu vert ce mardi à une offre publique d’emploi de 926 places renforcer les effectifs du Service Public de l’Emploi de l’Etat (SEPE). Ceci est expliqué par des sources proches du processus, qui soulignent que cet appel est indépendant de celui prévu pour 2022, qui fournira plus de personnel à l’organisme. Le syndicat CSIF Il a réagi à l’annonce en déclarant son rejet de l’offre d’emploi extraordinaire, la jugeant « insuffisante ». Le décaissement public de l’appel serait d’environ 21 millions d’euros, selon des sources bien informées.

Pour renforcer l’effectif avec du nouveau personnel et pour inverser la tendance des gouvernements précédents à perdre du poids en ne réclamant pas suffisamment d’offres d’emploi, le gouvernement envisage de donner son feu vert à ce qui sera le premier appel spécifique pour la SEPE. Les processus de sélection qui seront appelés ultérieurement pour la couverture des places autorisées, seront effectués conformément aux dispositions de l’arrêté royal par lequel est approuvée l’offre publique d’emploi pour l’année 2021.

La SEPE a été l’une des organisations les plus stressées pendant cette pandémie, compte tenu de l’avalanche de charge de travail supplémentaire générée par les milliers de demandes traitées et les personnes qui ont perdu leur emploi et se sont inscrites en tant que demandeurs d’allocations. Cela a fait que dans les premiers instants un effondrement des bureaux et plus tard, il y a eu des retards ou des incidents dans les paiements. Le plus récent en décembre, celui en raison d’une « incidence technique spécifique dans le système dans le traitement des prestations », des milliers de personnes affectées sont restées impayées ce mois-ci.