Le gouvernement alloue 332 millions pour moderniser l’irrigation espagnole

27/06/2021 à 9h07 CEST

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation, Luis Planas, et le président de la Société d’État des infrastructures agraires (Seiasa), Francisco Rodríguez Mulero, ont signé cette semaine deux accords de collaboration pour l’exécution d’une série d’actions visant à la modernisation de l’espagnol systèmes d’irrigation qui représentent un investissement public de 332 millions d’euros. Si l’on ajoute les apports de l’initiative privée, ce sont au total 500 millions d’euros qui seront mobilisés, « Le plus gros investissement public dans l’irrigation durable des dernières décennies & rdquor ;, souligne le ministère.

L’un de ces accords porte sur la mise en œuvre d’investissements pour le amélioration de l’efficacité et de la durabilité de l’irrigation. Ces actions sont incluses dans le Plan de Relance, de Transformation et de Résilience (PRTR) de l’économie espagnole, qui, dans cette première phase, couvre 45 représentations avec un investissement public de 260 millions d’euros. Avec des apports privés, il s’élèvera à 325 millions d’euros.

Le deuxième accord de collaboration signé est de réaliser les travaux envisagés dans la planification du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation (MAPA) de l’irrigation déclarée d’intérêt général, avec une dépense publique de 72 millions d’euros, qui mobilisera un investissement total de travaux de 175 millions d’euros. Ce programme comprend 14 représentations moderniser 29 000 hectares de terres arables.

Le plan d’amélioration et d’efficacité de la durabilité de l’irrigation par le mécanisme de récupération aura une deuxième phase à partir de 2022 avec un investissement public de 303 millions d’euros et 48 nouvelles actions. Le total de ce plan ajoute 563 millions de fonds publics, ce qui avec 20% de collaboration privée signifiera une injection de 704 millions d’euros et impliquera la modernisation de plus de 100 000 hectares d’irrigation.

Les projets inclus ont été sélectionnés sur proposition des communautés autonomes, conformément aux exigences de durabilité environnementale, d’efficacité énergétique et de mise en œuvre de nouvelles technologies requises par l’Union européenne pour l’application des fonds de récupération. Financés avec ceux-ci, les travaux doivent être achevés en 2026.

“Le plus gros investissement depuis des décennies”

Luis Planas a souligné qu’il s’agit « du plus gros investissement public dans l’irrigation durable au cours des dernières décennies & rdquor; et qu’il représentera une avancée très importante non seulement en matière de durabilité environnementale, d’efficacité des ressources et de modernisation, mais aussi dans le amélioration de la productivité et de la rentabilité du secteur agricole.

L’Espagne possède la plus grande superficie irriguée d’Europe, avec 3,8 millions d’hectares, et ce mode de culture a été, selon Planas, un outil clé pour la compétitivité du secteur agricole en raison de sa capacité à générer de la valeur. « Qui veut se consacrer à la terre, doit travailler l’eau & rdquor;, a assuré le ministre et a précisé que 23% de la superficie cultivée en Espagne est irriguée, mais génère 65% de la production agricole finale.

Les irrigations les plus efficaces représentent environ 77% de la surface irriguée, avec plus de 2,9 millions d’hectares, dont près de 2,1 millions d’hectares correspondent au système d’irrigation localisé et environ 885 000 hectares au groupe constitué par pulvérisation et automobile. 888 094 autres hectares sont encore irrigués par gravité.

Planas a réitéré la Engagement du gouvernement à moderniser l’irrigation, comme preuve qu’il s’agit des premières actions du plan de résilience, et a assuré que « l’irrigation durable ainsi que la numérisation et le changement générationnel sont les trois piliers sur lesquels le modèle d’activité agricole sera basé dans un avenir proche & rdquor; .

