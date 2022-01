Le gouvernement alloue 75 millions pour restaurer les rivières et atténuer les inondations

01/03/2022 à 13:03 CET

Le ministère de la Transition écologique et du Défi démographique a ouvert une ligne d’aide pour laquelle il allouera 75 millions d’euros à des actions à mener d’ici fin 2025 pour restaurer les écosystèmes fluviaux et réduire les risques d’inondation en milieu urbain.

A ces aides Les conseils municipaux, les conseils provinciaux, les conseils municipaux et les conseils insulaires, les régions ou les associations peuvent y assister.

L’appel à aide, développé au travers de la Fondation Biodiversité et de la Direction Générale de l’Eau, vise à mettre en œuvre des solutions pour restaurer les écosystèmes fluviaux et réduire les risques d’inondation en milieu urbain.

Les subventions font partie du Plan de Relèvement, de Transformation et de Résilience (PRTR) et financer jusqu’à 95 % des projets des collectivités locales pour la restauration de l’espace fluvial, la mise en place de systèmes de drainage durables, l’amélioration de la perméabilité et l’augmentation des valeurs environnementales des rivières en milieu urbain.

Ils envisagent également des actions pour atténuer et adapter les environnements urbains au risque d’inondation et pour réduire la vulnérabilité des éléments exposés dans les zones inondables afin d’améliorer l’état écologique du système fluvial en Espagne.

Chaque administration publique locale peut être éligible à des subventions comprises entre 500 000 euros et 4 000 000 euros par projet. Les groupes de bénéficiaires et d’autres entités telles que scientifiques et à but non lucratif qui présentent leurs propositions avant le 16 mars 2022 peuvent également y assister.

La sélection se fera sur une base concurrentielle, avec un système d’évaluation basé sur la qualité technique des propositions, leur impact environnemental et social positif et sur des critères stratégiques comme sa permanence dans le temps et sa réplicabilité dans d’autres contextes.

Tous les projets doivent inclure des plans de gouvernance et de participation, de mesure et de suivi des indicateurs, et de communication et de sensibilisation.

La ligne d’aide contribuera à améliorer l’état écologique du système fluvial espagnol pour la réalisation de l’étape 77 du PRTR, qui prévoit la restauration d’au moins 200 kilomètres de lits et de berges et la protection de 40 000 habitants contre les risques d’inondation.

Cet appel s’ajoute aux cinq approuvés au dernier trimestre de cette année : 58 millions d’euros pour la renaturation et la résilience urbaine ; 2,5 millions pour la biodiversité et la science ; 20 millions pour la bioéconomie et la transition écologique ; 4,25 millions pour l’échouage et le sauvetage d’espèces marines et 4 millions de plus pour soutenir les centres CITES.

En 2022, la fondation espère publier une deuxième édition de certains de ces appels par exemple, dans le domaine de la renaturation urbaine et de la résilience (62 millions) et de la biodiversité et des sciences (2 millions d’euros), entre autres.