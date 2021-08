Le gouvernement alloue Rs 267 crore au Kerala pour lutter contre la poussée de Covid

in

Le pays a signalé 32 937 nouveaux cas quotidiens lundi, le nombre de cas actifs atteignant 3 81947 et un taux de positivité quotidien de 2,79 %. La couverture vaccinale cumulée de l’Inde a franchi la barre des 55 crores.

Le gouvernement allouera Rs 267,35 crore au Kerala dans le cadre de l’Emergency Covid Response Package-II. De plus, 1 crore de roupies sera mis à la disposition de chaque district du Kerala pour créer une réserve de médicaments.

Le gouvernement central a assuré toute l’aide possible au Kerala, notamment en fournissant des vaccins à l’État pour lutter contre la recrudescence des cas de Covid-19. Le Kerala continue de représenter près de 40% des nouveaux cas quotidiens signalés dans le pays.

Le ministre de la Santé de l’Union, Mansukh Mandaviya, a annoncé l’aide lundi après avoir examiné la réponse de Covid-19 au Kerala avec le ministre en chef Pinarayi Vijayan et la ministre de la Santé du Kerala, Veena George.

Le gouvernement central offrira également un soutien au centre d’excellence du gouvernement du Kerala en matière de télémédecine. Des unités de soins intensifs pédiatriques et des réservoirs de stockage d’oxygène liquide de 10 kilolitres seront disponibles dans chaque hôpital de district, a déclaré le ministre.

Le gouvernement a également approuvé lundi un autre laboratoire pour les tests par lots et la libération des vaccins Covid-19. Le ministère de la Santé a autorisé l’Institut national de biotechnologie animale (NIAB), Hyderabad, à effectuer un contrôle de qualité et à diffuser des vaccins Covid-19.

Le département de biotechnologie avait proposé que deux laboratoires – NIAB et le Centre national des sciences cellulaires (NCCS), Pune – soient convertis en laboratoires centraux de médicaments (CDL) pour tester les vaccins. Des fonds du Premier ministre Cares Fund Trust ont été alloués pour moderniser ces deux laboratoires. Le NCCS a déjà été notifié en tant que CDL le 28 juin.

La notification de ces deux laboratoires en tant que CDL était attendue car elle améliorera la production de vaccins. Chaque lot de vaccins doit être testé et approuvé par CDL. À l’heure actuelle, les tests et l’approbation sont effectués par le CDL à Kasauli, ce qui prend environ 10 jours pour l’ensemble du processus.

Le gouvernement s’attend à obtenir environ 26,6 crores de doses en août et 26,15 millions de doses en septembre.

