Le gouvernement américain a demandé 83 000 demandes de données Apple en 2020

Apple a publié son rapport de transparence [PDF] pour 2020. Il s’agit notamment des demandes de données sur les clients Apple émanant des gouvernements et des forces de l’ordre. La société affirme avoir reçu 83 307 demandes du gouvernement et fourni des données 77% du temps.

Demandes du gouvernement Apple 2020

Apple dit que ces « demandes basées sur un compte recherchent généralement des détails sur les comptes iTunes ou iCloud des clients, tels qu’un nom et une adresse ; et dans certains cas, le contenu iCloud des clients, comme les photos stockées, les e-mails, les sauvegardes d’appareils iOS, les contacts ou les calendriers. Les États-Unis ne sont pas le seul pays à rechercher cette information. À titre d’exemple, pour un large accès aux appareils, les États-Unis ont envoyé 4 025 demandes pour 11 581 appareils et ont reçu des données de 3 3,04 appareils.

Le document indique également « pour les demandes visant à restreindre/supprimer l’identifiant Apple d’un client, Apple exige une ordonnance du tribunal (y compris une condamnation ou un mandat) démontrant que le compte à restreindre/supprimer a été utilisé illégalement, sauf dans les situations où le cas a été vérifié. par Apple pour se rapporter à la mise en danger des enfants.

Il est probable qu’un plus grand pourcentage d’utilisateurs d’Apple recevront ces demandes une fois que la détection/le rapport CSAM d’iOS 15 entrera en jeu.