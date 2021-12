Le gouvernement américain a une réserve secrète pour Bitcoin mais n’a jamais investi un dollar dans la crypto-monnaie | La technologie

Les États-Unis luttent contre la cybercriminalité en saisissant des bitcoins auprès d’entreprises suspectées d’escroquerie en vue d’enchères ultérieures. On pourrait parler de 1,2 milliard de dollars d’ici septembre 2021.

Le gouvernement des États-Unis tente de lutter contre la cybercriminalité dans ce nouveau monde des crypto-monnaies, qui a émergé il n’y a pas si longtemps et qui est à son meilleur en positif comme en négatif.

Ces dernières années, le gouvernement américain a découvert de nombreux cas de cybercriminalité liés au monde de la cryptographie. Il a réussi à restituer des quantités stratosphériques de crypto-monnaies dans les coffres de l’État.

« En 2020, c’était jusqu’à 137 millions de dollars. Et jusqu’à présent en 2021, nous sommes à 1,2 milliard de dollars », a déclaré à CNBC cet été Jarod Koopman, directeur de la division Cyber ​​and Forensic Services de l’IRS. (Il est à noter que l’exercice s’est terminé le 30 septembre).

L’une des dernières saisies d’une valeur de 56 millions de dollars en crypto-monnaies que les autorités ont saisi dans le cadre d’une affaire de stratagème de Ponzi impliquant le programme de prêt de devises numériques offshore BitConnect. Cette saisie sera mise aux enchères.

Cependant, contrairement à d’autres enchères, où le produit est redistribué à différentes agences gouvernementales, l’argent de cette vente de crypto-monnaie servira à rembourser les victimes de fraude.

Cependant, selon les experts, « le gouvernement a souvent plus que quelques pas de retard sur les criminels en matière d’innovation et de technologie », déclare Jud Welle, ancien procureur fédéral chargé des crimes en ligne. Ce n’est pas une tâche facile malgré la somme d’argent qu’ils parviennent à récupérer.

Et c’est que ce processus de saisie et de vente ultérieure de crypto-monnaies (pour les convertir en monnaie fiduciaire) du gouvernement, se développe si rapidement que vient de demander l’aide du secteur privé pour gérer les ventes et le stockage de jetons.

À mesure que la cybercriminalité augmente et que la relation avec le monde des crypto-monnaies augmente, les coffres cryptographiques du gouvernement américain devraient augmenter encore plus chaque année.