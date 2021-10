Le gouvernement américain mettra aux enchères 4,94 bitcoins d’une valeur de plus de 300 000 $

Visitez l’article original*

https://bitcoinmagazine.com/.image/c_fit,cs_srgb,q_auto:good,w_620/MTg0ODIwMzI0MjgwMzEzMzE5/screen-shot-2021-10-25-at-165235.png

GSA Auctions mettra aux enchères 4,94 BTC en cinq lots différents entre le 26 et le 28 octobre, indique son site Web.

Le gouvernement américain mettra aux enchères 4,94 BTC d’une valeur de plus de 300 000 $ dans les prochains jours. La vente aux enchères sera organisée par GSA Auctions, la chambre de compensation en ligne du gouvernement fédéral pour les actifs et équipements excédentaires appartenant aux États-Unis qu’elle souhaite vendre. Le 4,94 BTC sera mis aux enchères en cinq lots différents de 1,5, 1,25, 1, 0,75 et 0,44 BTC.

Le gouvernement américain organise Fall for Cryptocurrency, une vente aux enchères de bitcoins en ligne, entre le 26 et le 28 octobre 2021. Près de 5 BTC seront mis aux enchères en cinq lots différents. En avril, le gouvernement américain a vendu 9,45 BTC avec une remise notable par rapport aux prix du marché.

Les 4,94 BTC seront mis aux enchères en cinq lots différents. Source : Enchères GSA.

Les enchères du gouvernement américain sont effectuées par GSA Auctions, un service de l’Administration des services généraux des États-Unis (GSA) qui fonctionne comme la chambre de compensation en ligne du gouvernement fédéral pour les actifs et équipements excédentaires appartenant au gouvernement fédéral.

Le bitcoin mis aux enchères par la GSA est généralement vendu à un prix réduit. En avril, l’agence gouvernementale a vendu 9,45 BTC, d’une valeur de 520 000 $ à l’époque, pour 487 000 $, ce qui signifie que les acheteurs ont pu récupérer des bitcoins à plus de 6 % en dessous du prix du marché.

On peut faire valoir que la vie privée est le véritable compromis. Dans ce cas, l’acheteur dépense moins d’argent au détriment de ses informations personnelles, car l’achat de BTC auprès du gouvernement est le scénario de connaissance du client (KYC) le plus invasif possible.

Certaines personnes peuvent toujours trouver attrayant et digne de remettre leurs informations personnellement identifiables (PII) pour une petite remise, auquel cas la vente aux enchères GSA pourrait être une opportunité. Mais la prudence est de mise, étant donné que la proposition de valeur de Bitcoin peut être compromise en fonction du niveau d’informations identifiables qu’un observateur possède sur un utilisateur de Bitcoin.