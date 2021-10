Le gouvernement américain ne respecte pas l’autonomie. Bitcoin le fait.

Visitez l’article original*

Le gouvernement américain veut négliger le libre arbitre des marchés et Bitcoin est le seul moyen de se retirer.

Ce qui suit est un extrait direct du numéro 1094 de Marty’s Bent : « Les kleptocrates n’ont aucun respect pour vous, votre vie privée ou votre ‘autonomie’. » Inscrivez-vous à la newsletter ici.

Le gouvernement qui vous a apporté une dette de 28 000 milliards de dollars qu’il est incapable de rembourser sans un relèvement perpétuel du « plafond » de la dette et la confiscation forcée de la richesse via la fiscalité et d’autres moyens est là pour vous dire que « oui, oui, oui, oui , oui, vous devrez nous soumettre une atteinte à votre vie privée pour vous assurer que l’IRS connaît chaque transaction de plus de 600 $ que vous effectuez.

La dette croissante n’est peut-être pas de votre faute. C’est probablement le produit d’une bureaucratie en fuite ivre de pouvoir, de cupidité et d’une incapacité à faire quoi que ce soit avec un semblant d’efficacité, mais cela n’a pas d’importance. Vous devez souffrir. Après tout, c’est VOTRE gouvernement. Vous avez voté pour les imbéciles qui prennent les décisions. Par conséquent, vous devriez être responsable des conséquences de leurs décisions. Traitez-le, paysan.

Ne tenez pas compte du fait que le vieux sac décrépit criant « oui, oui, oui, oui, oui » dans votre visage comme si c’était une explication appropriée à une question valable sur la portée excessive du gouvernement a abusé de sa position et des informations qu’il lui fournit (mari) aux marchés de pointe. VOUS avez tort. VOUS êtes coupable jusqu’à preuve du contraire. Jusqu’à ce que l’IRS prenne les informations transmises par les banques, examine chaque transaction que vous réalisez plus de 600 $ et vous dise si vous avez payé votre « juste part », vous n’êtes pas absous de votre péché naturel d’esclave fiscal. TRAITER, MAGGOT.

C’est ainsi que le gouvernement américain considère le contribuable américain dans la conjoncture actuelle. Comme nous l’avons dit hier, il est temps d’abolir ce gouvernement ivre de pouvoir. Ces kleptocrates ignorants doivent être laissés pour compte. Ils tentent activement d’imposer au public une transition économique planifiée de haut en bas.

Ils veulent apporter un «changement fondamental» à l’économie. En d’autres termes, ils veulent dicter ce qui devrait et ne devrait pas être fait au sein de l’économie. Ils veulent planifier l’industrie de manière centralisée. Négliger complètement le libre et réel arbitre des marchés et des acteurs qui le composent. C’est de la pure folie et il faut la rejeter à chaque tournant. Ces gens sont fous. Ils sont immoraux. Et s’ils réussissent, ils détruiront toute chance de prospérité pour le peuple américain.

Rien ne leur suffira jamais. Lorsque ces terribles politiques et plans centraux échoueront, ils n’en demanderont que plus. Ils vous diront seulement que vous n’en avez pas fait assez. Si vous les laissiez seulement vous voler un peu plus, ils auraient réalisé leurs rêves utopiques. C’est pourquoi ils doivent à nouveau plonger leurs doigts squelettiques sales dans vos poches et votre vie personnelle.

Ces gens n’ont aucun respect pour vous. Ils pensent que vous êtes une plèbe stupide et conforme à traire pour toute votre valeur avec absolument rien d’autre que des résultats de merde de leur mauvaise allocation de capital en retour. Ils pensent que vous êtes si stupide et si dangereux pour vous-même que vous ne devriez pas pouvoir acheter des choses comme du tabac, des médicaments sur ordonnance ou des armes à feu. Ces choses doivent maintenant être censurées aussi. Pour ta propre sécurité, ver.

CONTRÔLE COMPLET. C’est ce que veulent ces psychopathes. Ils ne se soucient pas de votre sécurité. Ils ne se soucient pas de votre confort. Ils ne se soucient pas de votre avenir. Ils se soucient de leur capacité à dominer absolument votre vie.

Et leur outil numéro un pour obtenir ce contrôle est les systèmes monétaires, financiers et fiscaux actuels, qu’ils cherchent à exploiter pour vous attirer dans leur piège. Eh bien, si tout cela vous rend malade, comme il se doit, Bitcoin est là pour fournir une alternative où ces efforts sont rendus exponentiellement plus durs.

Il est temps de dire à ces connards de vous laisser tranquille. Vous pouvez le faire en achetant du bitcoin et en convainquant autant de personnes que possible de vous rejoindre.