Le gouvernement américain paiera des récompenses crypto aux informateurs de la cybercriminalité

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Pour la première fois, le gouvernement des États-Unis a annoncé publiquement qu’il paierait des crypto-monnaies à des informateurs de cybercriminalité de l’étranger.

***

Le département d’État américain a publié la semaine dernière une déclaration offrant des récompenses pour avoir signalé une cyberactivité malveillante à l’étranger contre une infrastructure américaine critique.

La déclaration textuelle : « Le programme Récompenses pour la justice (RFJ) du Département d’État américain, qui est administré par le Service de sécurité diplomatique, offre une récompense pouvant aller jusqu’à 10 millions de dollars US pour les informations qui conduisent à l’identification ou à la localisation de tout personne qui, tout en agissant selon les instructions ou sous le contrôle d’un gouvernement étranger, il se livre à des cyberactivités malveillantes contre des infrastructures critiques aux États-Unis en violation du Computer Fraud and Abuse Act (CFAA) ».

La publication indique que ces irrégularités « peuvent inclure la transmission de menaces d’extorsion dans le cadre d’attaques de ransomware ; l’accès non autorisé intentionnel à un ordinateur ou le dépassement de l’accès autorisé et ainsi l’obtention d’informations à partir de tout ordinateur protégé ; et provoquer sciemment la transmission d’un programme, d’informations, d’un code ou d’une commande et, par suite d’une telle conduite, causer intentionnellement des dommages non autorisés à un ordinateur protégé. Les ordinateurs protégés comprennent non seulement les systèmes informatiques du gouvernement américain et des institutions financières, mais également ceux qui sont utilisés ou qui affectent le commerce ou la communication entre États ou à l’étranger.

Le programme Rewards for Justice explique qu’il a mis en place un canal de signalement des astuces sur le Dark Web (basé sur Tor) pour protéger la sécurité des sources potentielles. Et justement, après l’avoir indiqué, précisez que “Les paiements de récompense peuvent inclure des paiements en crypto-monnaies.”

La première fois

Un porte-parole de l’agence a confirmé au média Coindesk que ce fait marque “la première fois depuis sa création en 1984 que le programme Rewards for Justice offre un paiement de récompense en crypto-monnaies”.

Par ailleurs, Forbes ajoute qu’il semble que ce soit la première fois qu’un organe du gouvernement fédéral des États-Unis franchit le pas. Les listes Fiat Rewards Most Wanted sont également maintenues par le Federal Bureau of Investigation (FBI) et l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) des États-Unis, mais à ce jour, aucune des deux agences n’a publiquement proposé d’effectuer des paiements en crypto-monnaie (même lorsque le fugitif est recherché dans le cadre de crimes liés à la crypto-monnaie).

De même, Forbes note que pour les passionnés de Bitcoin, la nouvelle peut être considérée comme une admission par le gouvernement américain que les crypto-monnaies décentralisées sont un moyen viable de mener des affaires d’État.

Le magazine ajoute qu’évidemment le montant proposé est si élevé parce que le service de sécurité diplomatique américain doit être très conscient que quiconque participe à son programme Rewards for Justice met sa vie en danger. C’est précisément pour cette raison que la décision de proposer des paiements en crypto-monnaies semble assez pragmatique, car elles offrent plus d’anonymat et moins de traçabilité que les canaux de paiement traditionnels. Cela s’ajoute aux dénonciateurs invités à prendre contact via un canal Tor anonyme sur le Dark Web, “ce qui n’est pas exactement un protocole gouvernemental de routine”, explique Forbes.

Sources : Forbes, Coindesk, déclaration du département d’État

Version de QuotidienBitcoin

Image de Unsplash