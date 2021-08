Le gouvernement américain poursuit Google dans une affaire antitrust historique

Les États-Unis accusent Google de pratiques monopolistiques 1:59

(CNN Affaires) – L’administration Trump a poursuivi Google mardi dans ce qui constitue la plus grande affaire antitrust contre une entreprise technologique depuis plus de deux décennies.

Dans son procès, le ministère de la Justice (DOJ) fait des allégations accablantes selon lesquelles Google a étouffé la concurrence pour maintenir sa position de force sur le marché de la recherche en ligne et de la publicité basée sur la recherche.

Onze États – Arkansas, Floride, Géorgie, Indiana, Kentucky, Louisiane, Mississippi, Missouri, Montana, Caroline du Sud et Texas – se sont joints au procès, selon le document.

La plainte porte sur une série d’actions entremêlées de Google qui, prises ensemble, auraient nui à la concurrence et empêché les concurrents d’acquérir une audience significative.

Détails de la plainte du ministère de la Justice

La plainte allègue en partie que Google verse des milliards de dollars par an à des fabricants d’appareils comme Apple, LG, Motorola et Samsung et à des développeurs de navigateurs comme Mozilla et Opera pour être son moteur de recherche par défaut. Et, dans bien des cas, de leur interdire de traiter avec les concurrents de Google. En conséquence, “Google possède ou contrôle effectivement les canaux de distribution de recherche qui représentent environ 80 % des requêtes de recherche globales aux États-Unis”.

Les responsables du DOJ n’ont pas exclu une dissolution de Google lors d’un appel avec des journalistes mardi.

“Il n’y a rien hors de question”, a déclaré le sous-procureur général Jeffrey Rosen, avertissant que si le DOJ ne déposait pas de poursuites maintenant, “nous pourrions rater la prochaine vague d’innovation”. Il a également déclaré que “les Américains ne verront peut-être jamais le prochain Google”.

Google répond à la demande

“Le procès déposé aujourd’hui par le ministère de la Justice présente de nombreux défauts”, a écrit Kent Walker, vice-président senior des affaires mondiales et directeur juridique de Google, dans un article de blog. “Les gens utilisent Google parce qu’ils le veulent, pas parce qu’ils y sont forcés ou parce qu’ils ne peuvent pas trouver d’alternatives”, a-t-il soutenu.

La publication indique que la plainte “est basée sur des arguments antitrust douteux” qui “n’aideraient pas du tout les consommateurs”.

“Au contraire, cela favoriserait artificiellement des alternatives de recherche de qualité inférieure, ferait grimper les prix des téléphones et rendrait plus difficile pour les gens d’obtenir les services de recherche qu’ils souhaitent utiliser”, a écrit Walker.

Google a déclaré que sa pratique consistant à payer pour être le moteur de recherche par défaut sur les smartphones comme celui d’Apple “n’est pas différent” des actions des autres entreprises pour promouvoir leurs produits. “De la même manière qu’une marque de céréales pourrait payer un supermarché pour stocker ses produits en bout de rang ou sur une étagère à hauteur des yeux”, a-t-il expliqué.

Le procès intervient après des questions du Congrès

Ce qu’il faut savoir sur l’inculpation d’Apple, Amazon, Facebook et Google 2:28

Rosen a déclaré que le procès de Google représente un “jalon”. Cependant, il a affirmé que ce n’est pas la fin du vaste examen du DOJ sur l’industrie de la technologie. Et il a déclaré que d’autres poursuites pourraient être déposées “si nécessaire”.

Le procès fédéral historique fait suite à une enquête antitrust d’un an menée par le DOJ. Et cela vient juste avant une élection au cours de laquelle les plateformes technologiques ont été examinées pour leur impact sur la démocratie et les petites entreprises. Cela fait également suite à un important rapport du Congrès selon lequel Google et d’autres géants de la technologie jouissent d’un “pouvoir de monopole”. Et qu’ils ont exercé leur domination de manière anticoncurrentielle. Ce rapport allègue qu’Amazon a maltraité les vendeurs et que les frais et politiques de l’App Store d’Apple sont anticoncurrentiels. Aussi que Facebook a cherché à éliminer ses futurs rivaux par le biais d’acquisitions spécifiques.

Enquêtes de l’État

Des dizaines d’États ont mené une enquête antitrust distincte sur Google au cours de la dernière année. Mardi, plusieurs d’entre eux ont déclaré avoir l’intention de clore cette enquête “dans les prochaines semaines”. Et que s’ils intentent une action en justice, cela pourrait fusionner avec l’affaire fédérale.

“Nous apprécions la forte coopération bipartite entre les États et les bonnes relations de travail avec le DOJ sur ces questions graves”, a déclaré le groupe multi-États. Le groupe comprend le Colorado, l’Iowa, le Nebraska, la Caroline du Nord, le Tennessee et l’Utah. “C’est un moment historique pour les autorités antitrust fédérales et étatiques alors que nous travaillons à protéger la concurrence et l’innovation sur nos marchés technologiques”, a-t-il ajouté.

Le procès du DOJ contre Google marque la mesure la plus importante prise par le gouvernement américain pour demander des comptes à la Silicon Valley après que Washington a pris une tournure dramatique contre l’industrie technologique. Ceci, à la suite de preuves que les principales plateformes de médias sociaux ont été manipulées par des efforts d’ingérence étrangère lors des élections de 2016. Depuis lors, les hauts dirigeants des principales plateformes technologiques ont été présentés à plusieurs reprises devant le Congrès. Là, ils ont été confrontés à des questions sur leurs responsabilités par rapport au discours politique ; contenu haineux et désinformation ; petites entreprises et journalisme local; et la concurrence.

Risque pour les affaires du géant de la technologie

L’affaire imminente pourrait poser un risque sans précédent pour l’activité publicitaire plus large de Google, qui a généré 134,8 milliards de dollars de revenus l’année dernière. Cela représente 84 % de l’activité totale de Google.

Alors même que le ministère de la Justice poursuit Google en justice pour des problèmes antitrust, d’autres acteurs du secteur de la technologie pourraient faire face à des poursuites d’une ampleur similaire. Les responsables de la Federal Trade Commission enquêtent sur Facebook depuis plus d’un an, et cette enquête pourrait aboutir à son propre litige historique.

Le procès de Google symbolise également les critiques croissantes, en particulier de la part d’anciens candidats démocrates à la présidentielle – dont les sénatrices Elizabeth Warren et Amy Klobuchar – contre les niveaux historiques d’inégalité économique et de concentration des entreprises aux États-Unis.

Antécédent : « États-Unis vs. Microsof’

“Le plus grand cas de monopolisation de l’industrie technologique avant cela était” l’Amérique contre Microsoft “en 1998”, a déclaré à CNN Business William Kovacic, ancien président de la Federal Trade Commission, avant l’annonce du procès. Au cours de cette affaire, le gouvernement a allégué que Microsoft avait violé la loi en incluant son navigateur, Internet Explorer, avec chaque copie de Windows, au détriment de la concurrence entre les développeurs de navigateurs. Après plusieurs années de litige, Microsoft et le gouvernement sont parvenus à un accord qui imposait de nouvelles limites aux activités logicielles de Microsoft.

Les experts ont depuis attribué à cette affaire le mérite d’avoir ouvert la voie à de nouvelles innovations, notamment la montée en puissance de Google.

Kovacic a déclaré que, comme auparavant, le gouvernement est confronté à des années de litiges et à un chemin difficile vers la victoire. “Rien de tout cela ne sera facile”, a-t-il déclaré. “Vous pouvez monter au sommet, mais c’est une montée difficile”, a-t-il déclaré.

L’implication de Barr et Trump

Le procureur général William Barr s’est personnellement intéressé à l’enquête et au procès qui en a résulté, a rapporté le New York Times.

Après que le chef de la division antitrust du DOJ, Makan Delrahim, se soit récusé pour avoir précédemment représenté Google dans son cabinet privé, Barr a affecté des cadres supérieurs dans son propre bureau pour superviser l’enquête. Selon certaines informations, il avait fait pression pour un délai serré pour le dépôt de la plainte. Dès mars de cette année, Barr a déclaré au Wall Street Journal qu’il espérait mener l’enquête à terme “d’ici le début de l’été”.

Le président Donald Trump, qui s’est fait entendre dans ses critiques des plateformes technologiques, sera également sur l’affaire.

Trump a critiqué à plusieurs reprises Facebook, Google et Twitter pour avoir prétendument censuré systématiquement les opinions conservatrices. C’est une affirmation que les entreprises nient et pour laquelle les experts n’ont trouvé aucune preuve. L’année dernière, Trump a déclaré à Fox Business : “Nous devrions poursuivre Google et Facebook et tout ça, quoi que nous puissions faire, d’accord ?”

Les commentaires de Trump pourraient compliquer tout procès contre les entreprises technologiques. Par nature et coutume de longue date, les présidents sont censés éviter de traiter les enquêtes gouvernementales et les poursuites potentielles. L’objectif est d’éviter même la perception d’un litige pour des raisons politiques.

Google “n’est pas une passerelle neutre”

Les détracteurs de Google se sont plaints que son activité de recherche fasse la promotion des propres applications et services de Google auprès des utilisateurs tout en dégradant ceux de ses concurrents.

“La recherche Google n’est pas une passerelle neutre vers les informations disponibles sur le Web”, a déclaré à CNN Business David Dinielli, conseiller principal du réseau Omidyar et ancien responsable antitrust du MJ, avant l’annonce du procès. “La recherche Google est un ensemble d’algorithmes conçus pour faire en sorte que Google, ou Alphabet, sa société mère, gagne le plus d’argent possible”, a-t-il ajouté.

Google a également fait l’objet d’un examen antitrust et de nombreuses amendes de plusieurs millions de dollars de la part des régulateurs européens, des sanctions contre lesquelles la société a protesté.

Evan Pérez de CNN a contribué au reportage.