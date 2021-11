Le gouvernement américain prévoit d’acheter une grande quantité de sotrovimab pour le traitement COVID-19 pour la poussée hivernale

Le gouvernement des États-Unis a annoncé son intention d’acheter du sotrovimab, un anticorps monoclonal expérimental utilisé pour le traitement précoce du COVID-19, selon un communiqué de presse des fabricants de médicaments, GlaxoSmithKline (GSK) plc et Vir Biotechnology, Inc. Les contrats totalisent environ un milliard dollars, selon le communiqué de presse.

« Étant donné le grand nombre de patients qui continuent de tomber malades avec COVID-19 dans de nombreuses régions des États-Unis, il existe un besoin continu d’accès à des traitements efficaces. Nous sommes fiers de travailler avec le gouvernement américain pour aider à rendre le sotrovimab disponible pour ces derniers. patients », a déclaré le Dr Hal Barron, directeur scientifique et président R&D de GSK, dans un communiqué de presse.

L’infirmière Mary Ezzat se prépare à administrer un rappel Pfizer COVID-19 à Jessica M., le jeudi 19 août 2021, au centre médical UCI d’Orange, en Californie. Jessica M. est une travailleuse de la santé qui est également immunodéprimée. Le gouverneur de Californie Gavin Newsom, ainsi que le gouverneur du Colorado Jared Polis et le gouverneur du Nouveau-Mexique Michelle Lujan Grisham ont pris des mesures pour étendre l’utilisation des injections de rappel pour réprimer la récente augmentation des infections à COVID-19. (Jeff Gritchen/The Orange County Register via AP) (Jeff Gritchen/The Orange County Register via AP)

Le sotrovimab a obtenu une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis en mai 2021. En vertu de l’EUA, l’anticorps monoclonal expérimental SARS-CoV-2 en perfusion intraveineuse à dose unique peut être utilisé pour traiter COVID-19 modéré chez les adultes et les enfants de 12 ans et plus, qui ont été testés positifs pour COVID-19, et sont à haut risque de développer des cas graves de COVID-19 entraînant une hospitalisation ou la mort, selon le site Web de la FDA.

« Cela donne aux patients une véritable longueur d’avance dans la lutte contre le virus », a déclaré Bart Murray, vice-président de COVID Therapeutics chez GSK à Fox News dans une interview.

Murray a déclaré à Fox News que les patients testés positifs pour Covid-19 doivent être au courant de ce traitement et devraient demander à leurs médecins s’il leur convient, en particulier s’ils ont une maladie sous-jacente ou sont immunodéprimés.

« Les gens doivent savoir qu’il existe des traitements très efficaces pour les patients à haut risque – et ne devraient pas hésiter à demander à leur médecin de se faire soigner », a déclaré Murray à Fox.

L’utilisation du sotrovimab n’est pas autorisée dans tous les cas. Selon le site Web de la FDA, le sotrovimab n’est pas autorisé pour les personnes hospitalisées en raison de COVID-19 ou nécessitant une oxygénothérapie en raison de COVID-19. Il n’est pas non plus indiqué chez les patients qui nécessitent une augmentation du débit d’oxygène de base en raison de COVID-19 (chez ceux sous oxygénothérapie chronique en raison d’une comorbidité sous-jacente non liée au COVID-19), a indiqué l’agence de santé sur le site Web. La FDA affirme également que les anticorps monoclonaux du SRAS-CoV-2 peuvent être associés à de pires résultats cliniques lorsqu’ils sont administrés à des patients hospitalisés avec COVID-19 nécessitant de l’oxygène à haut débit ou une ventilation mécanique.

Les données finales publiées de l’essai de phase III COMET-ICE impliquant 1057 participants ont montré que le sotrovimab réduisait l’hospitalisation et le risque de décès de 79 % chez les adultes atteints de COVID-19 léger à modéré qui présentent un risque élevé de progression vers une maladie grave au jour 29. par rapport au placebo, selon un communiqué de presse des entreprises.

Le communiqué notait que les données in vitro suggéraient que le sotrovimab maintient une activité contre la variante Delta et d’autres variantes surveillées.

Linda Busby, 74 ans, reçoit un carnet de vaccination après avoir reçu une photo du Johnson & Vaccin Johnson COVID-19 au Aaron E. Henry Community Health Service Center, le mercredi 7 avril 2021, à Clarksdale, Mississippi. Busby a rejoint un groupe de personnes âgées du Rev. SLA Jones Activity Center for the Elderly qui ont été conduits au centre de santé pour leurs vaccinations. Le département des services sociaux du Mississippi en est aux premiers stades de la collaboration avec les services communautaires supérieurs de l’État pour aider les résidents plus âgés à se faire vacciner. (AP Photo/Rogelio V. Solis) (AP)

Les sociétés ont également annoncé que les données de l’étude de phase III COMET-Tail suggéraient que l’injection de Sotrovimab dans le muscle du patient était tout aussi efficace que son administration par voie intraveineuse dans les populations à haut risque.

Barron a déclaré que cela offre potentiellement une option plus pratique pour les patients souffrant de Covid-19, selon le communiqué.

Les responsables de GSK ont déclaré à Fox News qu’ils fourniraient ces doses au gouvernement américain d’ici le 17 décembre 2021, élargissant ainsi l’accès national au sotrovimab pour les patients. « Avec les mois de surtension hivernale qui nous attendent, l’approvisionnement arrive à point nommé », a déclaré Murray lors d’une interview avec Fox News.

Murray a expliqué lors de l’interview que le traitement est gratuit pour ceux qui sont éligibles à la thérapie, grâce au contrat gouvernemental.

« Il est important de se faire vacciner – mais si vous attrapez toujours le virus, vous avez toujours la possibilité d’obtenir les anticorps gratuitement. »