Le gouvernement américain saisit 68 grands chats protégés et un Jaguar du parc Tiger King ⋆ .

Les États-Unis ont saisi 68 lions, tigres, hybrides lion-tigre protégés et un jaguar du parc Tiger King de Jeffrey et Lauren Lowe à Thackerville, Oklahoma, conformément à un mandat de perquisition et de saisie autorisé par la justice, pour la loi sur les espèces en voie de disparition (ESA) en cours. violations. Le ministère de la Justice demandera la confiscation civile de ces animaux et de toute progéniture conformément à la disposition de confiscation de l’ESA.

Conformément à une stipulation approuvée par le tribunal dans l’affaire États-Unis c.Lowe, et al., N ° 20-423 (ED Okla.), Le service d’inspection de la santé des animaux et des végétaux du Département de l’agriculture des États-Unis (USDA) a effectué trois inspections de Tiger King Park depuis la mi-décembre 2020. Au cours de ces inspections, les Lowes ont reçu des citations pour ne pas avoir fourni aux animaux des soins vétérinaires adéquats ou en temps opportun, une nutrition appropriée et un abri qui les protège des intempéries et est de taille suffisante pour leur permettre de s’engager dans comportement normal. Les Lowes ont récemment été reconnus coupables d’outrage après des mois de non-respect des ordonnances judiciaires obligeant les Lowes, en partie, à employer un vétérinaire qualifié et à établir et maintenir un programme de soins vétérinaires qui répond aux exigences de la loi sur le bien-être des animaux. Les États-Unis allèguent que ces violations concernant les animaux protégés par l’ESA constituent également des violations de l’ESA.

«Cette saisie devrait envoyer un message clair que le ministère de la Justice prend très au sérieux les préjudices causés aux animaux élevés en captivité protégés en vertu de la Loi sur les espèces en voie de disparition», a déclaré le procureur général adjoint par intérim Jean E. Williams de la Division de l’environnement et des ressources naturelles du ministère de la Justice.

«Cette importante opération de sauvetage des animaux de près de 70 lions, tigres et jaguar en danger et prétendument maltraités montre à quel point la confiscation civile peut être efficace lorsqu’elle est utilisée en conjonction avec des lois comme la loi sur les espèces en voie de disparition», a déclaré le procureur général adjoint par intérim Nicholas L. McQuaid de la division criminelle du ministère de la Justice. «Nous sommes fiers de nous être associés à la Division de l’environnement et des ressources naturelles pour protéger ces animaux étonnants, et nous travaillerons pour s’assurer qu’ils se rendent dans des réserves animales responsables où ils peuvent être maintenus en toute sécurité plutôt qu’exploités.

Le contenu créé par Conservative Daily News peut être republié sans frais sous la licence Creative Commons. Visitez notre page de syndication pour les détails et les exigences.