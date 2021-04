Le gouvernement américain surpris en train d’acheter de la chair de bébé avortée “ fraîche ”, Alex Jones a une fois de plus fait ses preuves ⋆ .

La semaine dernière, le groupe de responsabilité juridique Judicial Watch a publié un long rapport indiquant que le gouvernement américain achète et achète des pièces de bébé «fraîches» avortées, selon le fédéraliste.

«Ces parties du corps, achetées par la Food and Drug Administration des États-Unis pour« humaniser »les souris et tester des médicaments biologiques dans le cadre d’expériences scientifiques, provenaient de bébés jusqu’à 24 semaines de gestation, à quelques semaines de la naissance», a rapporté Edie Heipel. Il a déjà été rapporté que des groupes d’avortement prélevaient des bébés avortés à des fins de recherche. Cependant, ce nouveau rapport a suscité l’indignation des Américains après la révélation que le gouvernement américain est l’entité responsable du trafic des bébés avortés.

«Des e-mails récents découverts par Judicial Watch entre des employés de la FDA et de la Californie Advanced Bioscience Resources (ABR) prouvent que l’agence a dépensé des dizaines de milliers de dollars pour acheter des bébés avortés pour des expériences scientifiques contraires à l’éthique entre 2012 et 2018. En 2018, l’administration Trump a mis fin au contrat, interrompant la recherche gouvernementale sur les tissus fœtaux en raison de préoccupations selon lesquelles les contrats étaient illégaux. La nouvelle demande FOIA de Judicial Watch ajoute 575 pages de documents à son action en justice en 2019 contre l’agence », a écrit Heipel.

La correspondance par e-mail entre la FDA et l’ABR met en évidence les discussions sur la récolte avortée des bébés. «Je joins ma demande signée pour les tissus. J’ai reçu une copie du contrat qui a été complété et vous devriez être payé d’avance pour 12 000 $ d’achats de tissus », a déclaré la Dre Kristina Howard dans le courriel rendu public. «Nous utiliserons le foie et le thymus du fœtus pour isoler les cellules souches hématopoïétiques (CSH) CD34 + et pour implanter le foie et le thymus du fœtus chez des souris gravement immunodéprimées. (NSG, NRG, etc.). De plus, les souris sont transplantées avec du HSC isolé à partir du même tissu de donneur, ce qui donne une souris humanisée moelle osseuse / foie / thymus (BL T). Cette procédure permet la reconstitution complète d’un système immunitaire humain chez une souris et nous permettra de tester des produits médicamenteux biologiques chez ces souris. Le rapport indique que la plupart des achats concernent des thymus et foies intacts expédiés «frais; sur de la glace mouillée. »

Lorsque l’animateur d’Infowars, Alex Jones, a souligné que le gouvernement américain participait au trafic de chair de bébé avorté environ 57 minutes après le podcast de Joe Rogan, Newsweek l’a écarté en le qualifiant de «désinformation sur l’avortement promue par les républicains». Cependant, ce nouveau rapport semble donner raison à Jones.

Jones a encore une fois eu raison il y a deux jours, après que des scientifiques américains et chinois ont admis qu’ils avaient réussi à créer des embryons humains-singes, comme l’a rapporté National File.