Le gouvernement américain travaille-t-il sur une nouvelle crypto secrète ?

Le gouvernement américain joue autour d’un crypto-dollar difficile connu qui n’est pas encore connu. On espère que le dollar américain ressemblera davantage à du bitcoin ou même qu’il agit comme du bitcoin dans de nombreux domaines. La National Science Foundation est une agence indépendante basée aux États-Unis sous le gouvernement des États-Unis. Ils ont accordé au KNRC 255 000 $ à des fins de recherche.

Il s’agit d’une startup blockchain basée à Los Angeles. Par conséquent, il est dit que le gouvernement américain essaie de proposer une sorte de monnaie fiduciaire pouvant être utilisée comme bitcoin. Le but ultime est de créer une monnaie fiduciaire qui aura la caractéristique du bitcoin. KRNC prendra le positif du bitcoin et cela sera ajouté à l’argent et les gens seraient prêts à accepter la monnaie fiduciaire pour ce qu’elle est.

Nous avons appris les détails de Crypto Cash sur cette blockchain. Cette forme de monnaie fiduciaire, le bitcoin, sera la plus forte parmi tous les autres actifs disponibles sur le marché. C’est sous la forme d’une création que cette crypto-monnaie est évidemment une forme de monnaie numérique, et elle utilise la cryptographie, ce qui rend difficile la copie du même bitcoin par la contrefaçon.

Ces crypto-monnaies sont en fait appréciées pour le type de technologie qu’elles détiennent ou le type de réseau dont elles disposent. Le type spécial de réseau décentralisé, qui peut être utilisé pour la monnaie fiduciaire normale qui n’est pas utilisée dans d’autres cas. Ce réseau décentralisé sous-jacent est défini à l’aide de la technologie blockchain.

Le minage de crypto-monnaie est le jeu des ordinateurs ; les ordinateurs devront effectuer une sorte de calcul mathématique pour effectuer correctement une extraction de bitcoin.

Les États-Unis n’essaient donc pas d’apporter une nouvelle crypto-monnaie, c’est juste une sorte de monnaie hybride, qui est une monnaie fiduciaire mais avec la qualité des bitcoins qu’elle contient.

Avantages du Bitcoin non présent dans Fiat

Les crypto-monnaies présentent certains avantages qui ne sont pas présents dans la monnaie fiduciaire.

Bitcoin n’a pas besoin d’être transporté partout où vous allez, comme la monnaie fiduciaire. Vous ne pouvez pas transporter le montant en vrac de la monnaie fiduciaire, mais vous pouvez transporter des cryptos en vrac. Les bitcoins ne sont pas encore imposables, tandis que les monnaies fiduciaires sont très imposables. Les chances de voler la crypto-monnaie sont bien moindres que celles de la monnaie fiduciaire. La monnaie Fiat est toujours conservée dans un coffre-fort ou un coffre-fort secret à la maison, les cryptos peuvent être conservés dans un coffre-fort matériel ou logiciel normal avec une clé publique et une clé privée Il est difficile d’avoir un coffre-fort pour tout enregistrer dedans

Ce sont quelques-unes des qualités qui doivent également être poinçonnées avec la note et les gens trouveraient cela pratique à utiliser. Les gens n’auraient alors pas peur d’utiliser le nouveau type de monnaie hybride, car ils sauraient qu’il s’agit en fait d’une meilleure option. Certaines personnes pensent que c’est en fait une décision intelligente de s’éloigner du bitcoin si nécessaire.

Il n’y a personne ou autorité ou organisation liée à cela, donc il n’y a aucune autorité qui contrôlerait cela et les gens ne se soucieraient pas si vous perdiez ou réalisiez un profit parce que c’est à vous de décider quoi que vous fassiez dépend de vous. Blockchain n’est pas aussi célèbre que vous le pensez, car l’idée de blockchain est encore vague et beaucoup ne comprennent pas encore la pertinence et l’importance de la technologie blockchain. Il faudra des années pour devenir quelque chose de très pertinent pour ce qu’ils veulent réellement. Les investisseurs émotionnels ont tendance à investir leurs émotions tout en investissant dans le trading, ce qui leur pince les poches avec l’émotion. Ce n’est jamais une bonne idée de mélanger émotions et argent car il devient alors vraiment difficile de choisir d’investir lorsque votre cœur s’y engage. Pendant que vous vous occupez de crypto et d’argent, vous ne devez pas penser par cœur, tout ce que vous avez à faire est de penser en utilisant complètement votre cerveau. Cela vous ferait beaucoup de mal si vous perdiez tout votre argent juste si vous investissez sans y penser.

