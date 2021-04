Le gouvernement annule la baisse des taux des petits régimes d’épargne

Les coûts élevés des petits fonds d’épargne non seulement nuisent au Trésor, mais obligent également les banques à s’abstenir de réduire leurs taux de dépôt au-delà d’un certain point.

Le renversement rapide par le Centre d’une proposition de réduction des taux d’intérêt sur les petits plans d’épargne, apparemment pour ne pas déranger les électeurs de la classe moyenne au milieu des sondages de l’Assemblée dans certains États cruciaux, maintiendra ses coûts de financement élevés. La différence entre les faibles taux d’épargne généralement plus élevés et les rendements des titres publics comparables restera élevée, grâce au recul.

Les coûts élevés des petits fonds d’épargne non seulement nuisent au Trésor, mais obligent également les banques à s’abstenir de réduire leurs taux de dépôt au-delà d’un certain point. Par conséquent, les prêteurs hésitent à répercuter efficacement les avantages de la transmission monétaire sur les emprunteurs, même si l’économie frappée par Covid a besoin d’une poussée de crédit massive pour se remettre sur pied rapidement.

A 175 points de base, l’écart de taux d’intérêt est déjà le plus élevé en cas de dépôts à terme d’un an. Alors que le taux sur le dépôt à un an est aussi élevé que 5,5%, le rendement sur les G-secs à un an a clôturé à 3,75% mercredi.

Les dépôts à terme de deux ans et de cinq ans atteignent respectivement 5,5% et 6,7%, tandis que les rendements sur les G-secs avec le même mandat s’établissaient à 4,67% et 5,97% mercredi.

De même, les déposants obtiennent 7,4% dans le cadre du plan d’épargne des seniors, soit 143 points de base de plus que le rendement G-sec à cinq ans de mercredi.

Les baisses des faibles taux d’épargne, annoncées hier soir, ont été annulées jeudi, lorsque le Bengale et l’Assam ont voté lors de la deuxième phase des élections à l’Assemblée. La réduction de ces taux aurait pu toucher des millions de déposants de la classe moyenne.

Le ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, a tweeté: «Les taux d’intérêt des petits plans d’épargne du gouvernement indien continueront d’être aux taux qui existaient au dernier trimestre de 2020-2021, c’est-à-dire aux taux qui prévalaient en mars 2021. être retiré. »

Avec le recul, le gouvernement a maintenu les faibles taux d’épargne inchangés pour un quatrième trimestre consécutif jusqu’en juin, malgré un taux de pension bas de 4% et une liquidité abondante dans le système bancaire. L’idée était d’encourager les investisseurs à placer plus de fonds dans ces petits projets, qui peuvent être utilisés pour financer une partie du déficit budgétaire élevé du Centre à un moment où la pandémie touche ses recettes.

Le gouvernement avait abaissé pour la dernière fois les faibles taux d’épargne (de l’ordre de 70 à 140 points de base) au premier trimestre de l’exercice 21. Ces taux sont révisés trimestriellement.

Les taux d’intérêt du Public Provident Fund (PPF), du Kisan Vikas Patra (KVP) Scheme et du Sukanya Samriddhi Account Scheme ont désormais été retenus respectivement à 7,1%, 6,9% et 7,6% pour la période avril-juin de cet exercice.

