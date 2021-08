Le gouvernement appelle à la collaboration public-privé pour réduire les accidents de la route et améliorer la sécurité routière en Inde ; détails

in

Dans le but de réduire les accidents de la route dans le pays ainsi que d’améliorer la sécurité routière, le gouvernement Modi envisage de s’associer à des acteurs privés. Récemment, le ministre de l’Union, Nitin Gadkari, a déclaré que la collaboration public-privé ainsi que les efforts continus contribueraient à améliorer la sécurité routière et à réduire les accidents de la route en Inde. Lors d’un webinaire sur le financement privé de la sécurité routière, le ministre des Transports routiers et des autoroutes a appelé le secteur privé à contribuer à la création d’une conscience sociale, d’une conscience sociale et d’une responsabilité sociale envers la sécurité routière. En outre, Gadkari les a également exhortés à utiliser leur fonds RSE (responsabilité sociale des entreprises) pour répondre à toutes les préoccupations de sécurité routière dans le pays.

Le ministre de l’Union a en outre réitéré son engagement à réduire de 50 % le nombre de décès dus aux accidents de la route d’ici 2025 ainsi qu’à zéro décès lié aux accidents en Inde d’ici 2030. Selon Gadkari, les accidents de la route font peser un fardeau socio-économique sur la société et le pays dans son ensemble. Il a demandé à toutes les entités du secteur privé de se manifester de manière proactive pour le développement de liens sociaux. Le ministre de l’Union chargé des transports routiers et des autoroutes a déclaré que le corpus généré avec la contribution sociale serait effectivement utilisé pour financer des projets tels que zéro décès ainsi que d’autres stratégies de sécurité routière à l’échelle nationale.

Pendant ce temps, dans une réponse écrite au Rajya Sabha, Gadkari a informé que pour rendre le péage efficace et pour assurer une circulation fluide, un système ETC utilisant la technologie RFID passive a été mis en œuvre sur une base pan indienne. Afin de promouvoir le paiement des redevances via le mode numérique ainsi que de permettre un passage sans couture à travers les gares de péage, le gouvernement Modi a déclaré toutes les voies des gares de péage sur les NH comme « voie FASTag de la place des redevances » avec effet à minuit le 15. /16 février 2021. Après l’annonce de toutes les voies sur les routes nationales en tant que voies FASTag, la pénétration globale de FASTag a atteint environ 96%, a déclaré le ministère.

