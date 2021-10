Le gouvernement approuve 31 propositions de programme PLI de télécommunications impliquant un investissement de Rs 3 345 crore

Le programme de fabrication d’équipements de télécommunications en Inde devrait encourager la production d’équipements d’une valeur de Rs 2,44 crore lakh et créer des emplois directs et indirects pour environ 40 000 personnes.

Le ministère des Télécoms a approuvé jeudi 31 propositions entraînant un investissement de Rs 3 345 crore au cours des quatre prochaines années et demie. « L’investissement de Rs 3 345 crore au cours des 4,5 prochaines années n’est qu’un début. Le gouvernement vous aide (les acteurs de l’industrie) en tant que catalyseur », a déclaré le ministre d’État aux Communications, Devusinh Chauhan.

Les sociétés sélectionnées pour le programme PLI comprennent Nokia India, HFCL, Dixon Technologies, Flextronics, Foxconn, Coral Telecom, VVDN Technologies, Akashastha Technologies et GS India. Le DoT a notifié le programme PLI pour les produits de télécommunications et de réseau le 24 février 2021, avec une dépense financière de Rs 12 195 crore, sur cinq ans.

Le programme de fabrication d’équipements de télécommunications en Inde devrait encourager la production d’équipements d’une valeur de Rs 2,44 crore lakh et créer des emplois directs et indirects pour environ 40 000 personnes. Les investisseurs peuvent gagner une incitation pour des ventes supplémentaires jusqu’à 20 fois l’investissement engagé, leur permettant d’atteindre des échelles mondiales et d’utiliser leur capacité inutilisée et d’augmenter la production.

« Il s’agit du premier programme parmi tous les programmes PLI, qui inclut les MPME. Sans cela, nous aurions été handicapés », a déclaré Rajesh Tuli, directeur général de Coral Telecom.

