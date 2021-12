Le gouvernement approuve enfin ses budgets entre les avis des partenaires pour la réforme du travail

28/12/2021

Le à 14:01 CET

Juanma Romero

Le Gouvernement dispose de ses Budgets Généraux de l’Etat (PGE) pour 2022. Oui. C’est déjà la loi. Le Congrès des députés a définitivement approuvé ce mardi les comptes de l’année prochaine. Juste une semaine après ce à quoi l’exécutif aspirait. Il espérait que le texte sortirait du Sénat au BOE, mais une manœuvre inattendue à la chambre haute du PP, qui a soutenu un amendement aux Engagements pour promouvoir les langues co-officielles, a renvoyé le projet à la course de San Jerónimo. . Les conservateurs ont retardé d’une semaine la photo de célébration du bipartite, mais un peu plus, car Les budgets n’étaient plus en danger une fois les alliances conclues avec leurs partenaires. La fin fut donc celle qui s’est produite ce mardi : le feu vert au PGE sans autres chocs, ceux qui donnent à Pedro Sánchez le passeport pour épuiser la législature.

De nombreux coups de feu ont été entendus de la tribune contre le PP. Droite et gauche. L’esprit était de désapprobation des conservateurs pour avoir soutenu un amendement en faveur des langues régionales et minoritaires uniquement pour « agacer » le PSOE – leur a dit Ciudadanos – pour avoir fait « Le troll » (ERC), parce qu’il sentait « voyou« (Compromís). Mais l’hémicycle a aussi connu un aperçu de la prochaine négociation, celle de la réforme du travail, qui ne paraît pas facile, pour l’instant, pour le gouvernement, à en juger par la position réitérée par les partenaires parlementaires.