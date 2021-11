Le gouvernement approuve le nouvel impôt sur les plus-values ​​avec deux méthodes de calcul

08/11/2021 à 07:29 CET

.

Le Conseil des ministres approuvera ce lundi l’arrêté-loi royal qui adaptera le impôt communal sur les plus-values à l’arrêt de la Cour constitutionnelle et qui permettra aux contribuables de choisir entre deux méthodes de calcul celle qui leur profite le plus, ont confirmé à l’Efe des sources du Trésor.

Avec la nouvelle taxe, il sera « garanti que personne qui réalise une vente à perte n’aura à la payer », ils assurent du ministère.

L’impôt sur l’augmentation de la valeur des terrains urbains, un impôt local connu sous le nom de plus-value municipale, prélève la réévaluation des biens immobiliers sur la base d’une méthodologie que la TC a considérée comme inconstitutionnelle.

Dans son jugement du 26 octobre, le TC a annulé plusieurs aspects de l’hommage -qui est versée lorsqu’une personne vend, fait don ou hérite d’une maison-, en vertu de laquelle elle devait toujours être payée, indépendamment du fait qu’il y ait eu une réelle plus-value et que les frais puissent être excessifs.

Avec les modifications à approuver, les frais peuvent être calculés en utilisant la valeur cadastrale au moment du transfert, avec de nouveaux coefficients que le ministère fixera et qui refléteront la réalité immobilière, soit par une autre option qui consistera à valoriser la différence entre la valeur d’achat et la valeur de vente, comme annoncé par El País et confirmé par le Trésor.

« Il s’agit de lancer une solution qui permette à la taxe d’être constitutionnelle et que les communes puissent continuer à la percevoir. C’était l’engagement qui était pris et ce qui va être fait », soulignent-ils depuis le ministère.

La ministre des Finances, María Jesús Montero, avait déjà avancé la semaine dernière qu’elle apporterait au Conseil des ministres « un texte juridique pour corriger des éléments qui avaient été déclarés inconstitutionnels », dans le but de donner « la tranquillité d’esprit et la sécurité » aux contribuables et garantir le financement des entités locales, qui sont celles qui reçoivent les ressources de cette taxe.

Une loi sur l’équité qui empêchera de nouvelles quotes-parts pour la santé

D’autre part, l’Exécutif donnera également Feu vert au projet de loi sur l’équité, l’universalité et la cohésion dans l’accès à santé publique, qui établit des mesures pour empêcher de nouveaux tickets modérateurs pour la santé des citoyens.

Comme avancé ce samedi par la ministre de la Santé, Carolina Darias, la distribution de 220 millions d’euros aux communautés autonomes sera également portée devant le Conseil des ministres pour « des affaires spécifiques, pas pour ce que vous voulez » – a-t-il précisé – dont 25 % sera destiné à améliorer l’efficacité des dépenses pharmaceutiques.

Darias a également fait référence à Plan d’action pour les soins de santé pour retrouver la capacité d’assistance et, surtout, les soins primaires, et a souligné que les fonds que le ministère transférera aux communautés autonomes sont « finalistes », c’est-à-dire qu’ils devront se consacrer « à cela et non à autre chose ». «

Il a également annoncé l’approbation du Plan d’action mentale, le premier à être promu en Espagne et qui sera doté de 100 millions d’euros.