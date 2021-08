Le gouvernement approuve l’usine de Chevilleshwar de Bharat Biotech pour produire du Covaxin : Mansukh Mandaviya

En mai de cette année, Bharat Biotech avait annoncé son intention de produire 200 millions de doses supplémentaires de Covaxin dans les installations de sa filiale à Ankleshwar.

Le ministre de l’Union Mansukh Mandaviya a déclaré mardi que le gouvernement avait donné son approbation à l’usine de fabrication de Bharat Biotech basée à Ankleshwar pour produire le vaccin COVID-19 Covaxin. « Le gouvernement indien approuve une installation de fabrication de vaccins pour la production de #Covaxin de @BharatBiotech à Ankleshwar, Gujarat », a tweeté Mandaviya.

L’approbation contribuerait à augmenter la disponibilité des vaccins COVID-19 dans le pays, a-t-il ajouté. “Suite à la vision du PM @NarendraModi ji de #SabkoVaccineMuftVaccine, cela augmentera la disponibilité des vaccins et accélérera la plus grande campagne de vaccins au monde”, a noté le ministre qui dirige les ministères des Produits chimiques et des Engrais et de la Santé.

En mai de cette année, Bharat Biotech avait annoncé son intention de produire 200 millions de doses supplémentaires de Covaxin dans les installations de sa filiale à Ankleshwar. La société basée à Hyderabad avait indiqué qu’elle utiliserait l’usine de fabrication de son unité en propriété exclusive – Chiron Behring, pour ajouter 200 millions de doses supplémentaires de Covaxin.

