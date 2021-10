Le gouvernement approuve un taux d’intérêt de 8,5% sur l’EPF pour l’exercice 21

L’organe de décision suprême de l’EPFO, le Central Board of Trustees (CBT), avait suggéré en mars le taux.

Le ministère des Finances a approuvé un rendement de 8,5% sur les dépôts des fonds de prévoyance des employés (EPF) pour 2020-2021, une décision qui aura un impact sur plus de 6,4 crores d’abonnés. Le taux était le même pour 2019-2020. Le ministère du Travail notifiera désormais le taux d’intérêt avant que l’EPFO ne commence à le créditer sur les comptes individuels. L’ensemble de l’exercice peut prendre un maximum de 30 jours à compter de la date de notification du taux, a déclaré un haut responsable de l’EPFO.

L’organe de décision suprême de l’EPFO, le Central Board of Trustees (CBT), avait suggéré en mars le taux. Conservant un petit montant en surplus, l’EPFO distribue chaque année la part du lion de ses revenus de placements en retour à ses souscripteurs sur leurs dépôts accumulés. L’EPFO ne prend pas d’argent du Trésor public pour le paiement des intérêts. Sur une base annuelle, il reçoit environ Rs 1,3 lakh crore comme abonnement. Il investit le corpus accumulé, maintenant à plus de Rs 15,5 lakh crore, dans des instruments de dette et de capitaux propres dans un rapport de 85:15.

À 8,5%, l’EPFO devra débourser environ Rs 70 000 crore d’intérêts à ses abonnés pour 2020-21. L’organisme de la caisse de retraite aura toujours Rs 1 000 crore en excédent. Le taux d’intérêt pour 2019-2020 était également le même à 8,5%, ce qui, bien qu’à son plus bas depuis sept ans, était bien supérieur aux rendements que les petits épargnants pouvaient obtenir dans le cadre de tout autre régime à revenu fixe.

Avec le PPF et le compte Sukanya Samriddhi destiné aux parents de filles, le FPE est un instrument à revenu fixe totalement exonéré d’impôt dans le cadre du régime d’exemption, d’exemption et d’exemption (EEE).

Bien sûr, grâce à une proposition dans le budget FY22, à compter du 1er avril 2021, les intérêts sur la contribution des employés à l’EPF au-dessus de Rs 2,5 lakh par an seront imposés au taux marginal d’imposition sur le revenu ; cependant, à peine 1% des abonnés EPF seront impactés par la décision.

Depuis 2015, l’EPFO investit dans des fonds négociés en bourse, pour constituer un portefeuille d’actions, ce qui lui a permis d’obtenir des rendements plus élevés. Il espère augmenter les rendements en 2021-2022, mettant ses espoirs sur un marché en hausse.

Au fil des ans, l’EPFO a été en mesure de distribuer des revenus plus élevés à ses membres, à travers divers cycles économiques avec un risque de crédit minimal, grâce à des taux d’intérêt et à une composition relativement élevés. Ceci en dépit du fait qu’EPFO a toujours suivi une approche prudente en matière d’investissement, en mettant l’accent sur la sécurité et la préservation de la première approche principale. L’appétit pour le risque de l’EPFO est très faible.

