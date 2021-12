Le gouvernement approuvera ce vendredi la loi ‘startup’ pour « attirer les talents et les investissements »

09/12/2021 à 10:49 CET

.

La première vice-présidente du gouvernement, Nadia Calviño, a annoncé que le Conseil des ministres approuvera ce vendredi le le droit de ‘Commencez‘dans le but « d’attirer des talents et des investissements ».

Lors de son intervention ce jeudi dans l’émission ‘Miroir Public’, la ministre des Affaires économiques et de la Transformation numérique a précisé que la nouvelle réglementation est née pour soutenir les « entreprises technologiques à croissance rapide ».

La loi « mettra l’Espagne à l’avant-garde dans la création de ces entreprises« et cela survient » à une époque où il y a de plus en plus de nomades numériques, d’entrepreneurs et d’investisseurs qui peuvent travailler de n’importe où dans le monde « , selon Calviño.

Les règlements sont encadrés par le Initiatives exécutives pour promouvoir la croissance des entreprises; Le 30 novembre, il a déjà approuvé la loi « créer et grandir » et prévoit de préparer la réforme de la loi sur les faillites.

Interrogé sur le soutien d’Ecofin pour présider le Comité monétaire et financier international, principal organe consultatif du Fonds monétaire international (FMI), le ministre a estimé qu’il s’agissait d’une « reconnaissance » de l’effort consenti par l’Espagne en matière de politique économique lors de la dernières années.