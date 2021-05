Le gouvernement argentin n’exclut pas de suspendre la Copa América

26/05/2021 à 23:41 CEST

La ministre de la Santé, Carla Vizzotti, a choisi la prudence lorsqu’elle évoque la situation sanitaire en Argentine et l’organisation de la Copa América. Et s’il a évoqué la possibilité de “recevoir 1 200 personnes avec des protocoles stricts” et assuré qu’il ne s’agit pas d’une situation épidémiologique d’une grande pertinence, il a également a échappé à la possibilité que le concours finisse par être suspendu s’il n’est pas possible d’arrêter l’escalade des infections dont souffre le pays.

Le Blaugrana Leo Messi est déjà en Argentine pour disputer les deux matches de qualification pour la Coupe du monde du Qatar que son équipe a programmés contre le Chili et la Colombie les 4 et 9 juin respectivement. Plus tard, l’avant prévoit de se concentrer avec l’albiceleste pour préparer les débuts en Copa América prévu le 13 juin contre l’équipe chilienne. D’ici là, la situation sanitaire pourrait conduire à la suspension du tournoi. Dans ce cas, Messi avancerait ses vacances.

La semaine dernière, Alberto Fernandez, président de l’Argentine, a confirmé que le pays accueillerait le tournoi plus important au niveau des équipes sud-américaines, malgré le fait que la Colombie, qui était l’autre pays organisateur, a abandonné l’organisation en raison des conflits sociaux que traverse le pays.

Mais dans la province de Buenos Aires, d’autres dirigeants du Frente por la Victoria, le parti auquel appartient le président, lui ont fait savoir qu’ils étaient contre son organisation. Ils ne sont toujours pas d’accord au sein de la même force politique sur la question de savoir si les conditions de leur organisation sont remplies et pour cette raison, le gouvernement tarde à confirmer.

PHASE 1

L’Argentine est revenue dans ses districts les plus importants à la phase 1 pour l’escalade des infections à coronavirus dont souffre le pays, qui a déjà coûté la vie à plus de 75 000 personnes. En annonçant les nouvelles restrictions, Fernández avait confirmé le différend Copa América malgré la suspension du tournoi local, la Coupe de la Ligue, et son report.

Dans tous les cas, la décision finale n’a pas encore été prise, bien que Conmebol espère que l’Argentine organisera la compétition comme seul lieu. Au cours des dernières heures, on a appris qu’ils avaient exclu qu’elle soit organisée conjointement avec le Chili.

“Nous analysons la situation du point de vue épidémiologique. Nous espérons que d’ici neuf jours nous pourrons contenir la courbe d’augmentation des cas”, a déclaré Vizzotti, ajoutant que “recevoir entre 1 000 et 1 200 personnes dans différents endroits avec des protocoles stricts n’est pas une situation épidémiologique d’une grande importance “. Malgré cela, elle était prudente et ne voulait pas confirmer la célébration de l’America’s Cup. Il vient de dire que «Nous travaillons pour que tout soit prêt au cas où il serait décidé de le faire. Mais le suspendre en raison de la situation épidémiologique est également une possibilité qui est en cours d’analyse. ”