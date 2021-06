Le gouvernement associera des technologies agricoles innovantes aux fermes pour aider les agriculteurs de la région du Nord-Est

Le programme a bénéficié jusqu’à présent à plus de deux lakhs d’agriculteurs en augmentant leur production agricole et leurs revenus.

Le Centre s’efforcera de relier les technologies agricoles innovantes aux exploitations agricoles au profit des petits agriculteurs marginaux, en particulier des femmes de la région du Nord-Est dans le cadre de son programme Biotech-KISAN, a déclaré le ministère S&T.

Le Département de biotechnologie a lancé un appel spécial pour la région du Nord-Est dans le cadre de son programme visant à comprendre les problèmes locaux des agriculteurs et à fournir des solutions scientifiques à ces problèmes, a-t-il déclaré.

Le présent appel se concentre spécifiquement sur la région du Nord-Est car elle est principalement agraire, avec 70% de sa main-d’œuvre engagée dans l’agriculture et les secteurs connexes pour gagner leur vie, a déclaré le ministère des Sciences et de la Technologie.

« La région ne produit que 1,5 % des céréales vivrières du pays et continue d’être un importateur net de céréales vivrières, même pour sa consommation intérieure.

“La région du nord-est a un potentiel inexploité pour améliorer les revenus de la population agricole en promouvant des cultures spécifiques à un emplacement, des cultures horticoles et de plantation, la pêche et la production animale”, a déclaré le ministère.

Le réseau Biotech-Krishi Innovation Science Application Network (Biotech-KISAN) sera mis en œuvre dans la région du Nord-Est dans le but de relier les technologies agricoles innovantes disponibles à la ferme pour les petits agriculteurs marginaux, en particulier les agricultrices de la région, a indiqué le ministère.

Les pôles du NER collaboreront avec les meilleures institutions scientifiques du pays ainsi qu’avec les universités agricoles d’État (SAU) / Krishi Vigyan Kendras (KVK) / les services / système de vulgarisation agricole existants et d’autres organisations d’agriculteurs dans le NER pour des démonstrations de technologies et la formation des agriculteurs, a-t-il ajouté.

Dans un communiqué, le ministère a déclaré que le programme de mission “Biotech – Krishi Innovation Science Application Network (Biotech-KISAN) est un programme de partenariat scientifique-agriculteur lancé en 2017 pour l’innovation agricole dans le but de connecter les laboratoires scientifiques avec les agriculteurs pour trouver des solutions innovantes et les technologies à appliquer au niveau de la ferme.

Dans le cadre de ce programme, jusqu’à présent, 146 centres Biotech-KISAN ont été créés, couvrant les 15 zones agroclimatiques et 110 districts ambitieux du pays, a-t-il déclaré.

Le programme a bénéficié jusqu’à présent à plus de deux lakhs d’agriculteurs en augmentant leur production agricole et leurs revenus. Plus de 200 entreprises ont également été développées dans les zones rurales, a-t-il ajouté.

