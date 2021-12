Le Gouvernement assure que le Corridor méditerranéen sera une réalité en 2026

28/12/2021 à 18:35 CET

PE

La ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Agenda urbain, Raquel Sánchez, a réaffirmé ce mardi dans le « engagement » que le corridor méditerranéen entre Almeria et la frontière française soit « une réalité au plus tard en 2026 ».

Sánchez a défendu que dans cette législature plus de 3 670 millions d’euros ont été offerts, dont 40 % – jusqu’à 1 440 millions d’euros – correspondent au Ligne de Grande vitesse Murcie-Almeria.

« C’est un engagement qui se défend avec des données, qui reflètent que des travaux ont été commandés pour plus de 900 millions d’euros et a commencé des actions dans plus de la moitié du parcours après des années d’inactivité et d’abandon « , a transféré.

Sánchez, qui a présenté le projet de réaménagement de la liaison entre l’A-7 et l’A-92 ce mardi à Viator (Almería), a indiqué qu’à l’heure actuelle, « Seuls 44 kilomètres sur un total de 200 kilomètres restent à contracter« qui a l’AVE Murcie-Almería et a indiqué le jalon que la section Lorca-Pulpí représente avec l’étude informative.

Aux questions des journalistes, il s’est « joint » à la demande de la plate-forme promue par l’association patronale d’Almeria ‘#ObjectiveAVEAlmería’, qui a demandé au gouvernement « une plus grande rapidité » dans l’exécution des travaux afin de respecter le délai de 2026 .

« Un programme d’investissement ambitieux »

« Je veux te dire que le délai est fixé, à qui je me suis engagé en tant que ministre; qu’au plus tard en 2026 la connexion d’Almería avec la frontière française est une réalité. Nous nous joignons à cette revendication, bien sûr ; C’est aussi l’engagement de ce ministère et du Gouvernement », a-t-il souligné.

Sánchez a également fait référence à la conclusion de la première phase d’intégration des trains dans la ville d’Almería, « avec laquelle la sécurité ferroviaire a été améliorée en éliminant un passage à niveau », et comment les trains de cette législature « sont revenus pour circuler à travers la gare d’Almería, éliminant le transfert entre Huércal et Viator ».

Il a ajouté que, depuis août 2019, le Gouvernement « travaille » sur le projet de base de la deuxième phase, qui va « régler » le tronçon de l’AVE entre El Puche et l’Avenida del Mediterráneo dans la capitale, et a fait allusion aux « derniers accords techniques adoptés » au sein de la société Almería Alta Velocity « pour continuer à progresser dans sa rédaction ».

« Il s’agit d’un programme d’investissement ambitieux qui permettra de façonner la métamorphose de la ville et de favoriser la transformation de la mobilité dans la province, en la reliant à la France et à l’Europe entre 2025 et 2026 », a-t-il conclu.

Enfin, la ministre a profité de son discours pour souligner deux actions qui ont pris fin cette année et que Mitma a financées dans le cadre du programme culturel de 1,5%, dépassant les 4,5 millions d’euros d’investissement, dans le but de préserver le patrimoine de la ville d’Almería. : la gare historique d’Almeria et le câble anglais.