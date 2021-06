Le gouvernement attribue un spectre de 5 MHz dans la bande de 700 MHz pour améliorer la sécurité des chemins de fer indiens

Il permettra la surveillance à distance des actifs basée sur l’Internet des objets (IoT), en particulier des voitures, des wagons et des locomotives, ainsi qu’un flux vidéo en direct des caméras de vidéosurveillance dans les voitures de train pour garantir des opérations de train efficaces, plus sûres et plus rapides.

Le cabinet de l’Union a approuvé mercredi l’attribution d’un spectre de 5 MHz dans la bande de fréquences 700 MHz aux chemins de fer pour les services de sécurité publique dans les gares et dans les trains. L’attribution du spectre est conforme à l’objectif des chemins de fer de fournir une communication radio mobile basée sur l’évolution à long terme (LTE) sur son itinéraire, un projet avec un investissement estimé à 25 000 crores de roupies. Le projet devrait être achevé dans les cinq prochaines années.

Les chemins de fer dépendent actuellement de la fibre optique pour leur réseau de communication, mais avec l’attribution d’un nouveau spectre, ils pourront utiliser la radio à grande vitesse en temps réel. Il contribuera à augmenter les réseaux de communication et de signalisation des chemins de fer.

« Spectrum conduirait à des données sécurisées avec une bande passante adéquate pour prendre en charge l’expansion massive de la capacité des chemins de fer et en faire une solide plate-forme de transport nationale centrée sur le réseau en temps réel. Cela donnera également un coup de pouce à la mission Aatmanirbhar Bharat », a déclaré le chemin de fer. Les frais de spectre peuvent être perçus sur la base d’une formule telle que prescrite par le Département des télécommunications pour les redevances et les droits de licence pour une utilisation captive, comme recommandé par l’Autorité de régulation des télécommunications de l’Inde.

Grâce à cette installation de communication basée sur LTE, les chemins de fer peuvent fournir des services de communication voix, vidéo et données sécurisés et fiables pour les applications opérationnelles, de sûreté et de sécurité. Il sera utilisé pour les systèmes modernes de signalisation et de protection des trains et assurera une communication transparente entre les pilotes de locomotive et les gardes. Il permettra la surveillance à distance des actifs basée sur l’Internet des objets (IoT), en particulier des voitures, des wagons et des locomotives, ainsi qu’un flux vidéo en direct des caméras de vidéosurveillance dans les voitures de train pour garantir des opérations de train efficaces, plus sûres et plus rapides.

Le transporteur national a également amélioré son régime d’exploitation et de maintenance en approuvant le système d’évitement des collisions ferroviaires dans le but d’inciter les industries multinationales à mettre en place des unités de fabrication et à renforcer la mission «Make in India». Ce système de protection automatique des trains développé localement aidera à éviter les collisions de trains, réduisant ainsi les accidents et assurant la sécurité des passagers. Cela contribuera à augmenter la capacité de la ligne pour accueillir plus de trains utilisant l’infrastructure existante, à réduire les coûts de transport et à permettre une plus grande efficacité.

