Le gouvernement augmente jusqu’à 88% les taux de cercle à Gurugram – Comment cela affectera le marché immobilier

Si vous faites partie de ceux qui cherchent à investir ou à acheter la maison de leurs rêves à Gurugram maintenant ou dans un proche avenir, voici une mauvaise nouvelle pour vous. L’administration du district de Gurugram a augmenté les taux de cercle pour l’exercice 2021-2022, à compter du 8 avril, jusqu’à 88%, ce qui aura un impact en cascade sur les prix de l’immobilier sur le micro marché.

Par exemple, le taux de cercle à Aralias, Magnolias et Camellias haut de gamme a été augmenté de 25%, passant de 20 000 Rs par pied carré à 25 000 Rs par pied carré. Le taux de cercle à Crest est passé de 8 000 par mètre carré à 12 000 Rs par mètre carré. m², soit une hausse de 50%, tandis qu’à Carlton, il a été augmenté de 88%, passant de 8 000 Rs par m² à 15 000 Rs par m². Les tarifs circulaires pour Unitech World Spa, Laburnum, Palm Springs, Park Place, Central Park, entre autres, a été parcouru de 8000 Rs par pied carré à 9000 Rs par pied carré.

Cette décision, étonnamment, est intervenue à un moment où de nombreux autres gouvernements d’État ont pendant un certain temps soit maintenu les taux circulaires inchangés, soit même opté pour une réduction des taux afin de maintenir les prix de l’immobilier bas dans les temps actuels de la pandémie.

Les experts du secteur affirment qu’à un moment où des États comme le Maharashtra ont maintenu leurs taux de calcul prêts inchangés afin de maintenir la dynamique des ventes de logements et d’améliorer l’accessibilité du logement, il est préjudiciable d’augmenter les taux de cercle pour les exercices 2021-22 (la valeur minimale en dessous de laquelle une propriété ne peut pas être enregistrée). Cela nuit à la demande globale de logements qui a connu un nouvel élan, en particulier au cours des deux derniers trimestres. De plus, la hausse des tarifs affecte les ventes de logements en s’ajoutant à l’inventaire existant des invendus.

«Selon une étude d’ANAROCK, Gurugram a enregistré des ventes totales de près de 7 050 unités au cours des trois derniers trimestres après la période de blocage – du 3ème trimestre 2020 au 1er trimestre 2021. Malgré le bond du qoq des ventes, les données indiquent que le parc de logements invendus de Gurugram a augmenté de 3% au trimestre précédent par rapport à la période correspondante il y a un an – de 60 130 unités au T1 2020 à près de 62 170 unités au T1 2021. Parmi toutes les villes de la RCN, Gurugram a le stock maximum. Par conséquent, il est préférable que les tarifs restent au moins les mêmes, sinon réduits », déclare Anuj Puri, président d’ANAROCK Property Consultants.

Le fait est que si le gouvernement a procédé à une augmentation légèrement plus élevée dans les régions de Tony de Gurgaon, les taux de cercle ont également augmenté dans d’autres secteurs. Cela aura un effet en cascade sur les prix.

«La seule question est le timing. Le marché NCR, y compris Gurugram, n’a commencé que récemment à montrer des signes de reprise. Alors que d’autres marchés résidentiels à travers le pays comme Mumbai avaient accordé des réductions de droits de timbre plus tôt pour donner un élan, l’annonce actuelle pourrait être contre-intuitive. Cependant, étant donné que l’organisme municipal a besoin de fonds de développement, le gouvernement n’aurait pas pu faire grand-chose d’autre. Il est probable que la dynamique d’achat puisse être affectée pour les projets du segment intermédiaire et les étages indépendants », déclare le Dr Samantak Das, économiste en chef et directeur de la recherche et du REIS, JLL Inde.

On peut noter que le taux circulaire d’un bien immobilier est le taux minimum de propriété que les autorités fixent par zone à laquelle les propriétés sont enregistrées en cas de vente ou de transfert. Les autorités continuent de réviser les taux circulaires de temps à autre afin de comparer ces taux aux conditions du marché en vigueur.

Une évaluation préliminaire de la révision proposée dans le cercle des taux révèle quelques points clés:

# Pour certains endroits, les taux circulaires dépassent les limites des taux équitables du marché avec une marge équitable, ce qui n’est pas conforme au marché et une telle mesure pourrait ne pas atteindre l’objectif réel de la révision.

# Dans certaines de ces révisions proposées, le nouveau taux de cercle proposé est très élevé par rapport au taux de cercle existant, ce qui n’a pas été le cas pour l’appréciation de ces propriétés.

# De plus, la fourchette révisée ne tient toujours pas compte du positionnement différencié des projets, plaçant ainsi les projets de positionnement différencié dans la même fourchette de prix.

# Dans certains cas, les taux de cercle révisés sont nettement plus élevés que les taux actuels du marché pour ces propriétés. Dans de tels cas, la négociabilité de ces propriétés en prend un sérieux coup.

Ainsi, «l’augmentation brutale de certains cas semble assez différente du scénario de marché et serait préjudiciable à la négociabilité de ces propriétés. En outre, un taux de cercle plus élevé se traduit par un coût d’enregistrement plus élevé, ce qui se traduit en outre par un coût d’acquisition plus élevé et une incidence sur la négociabilité de la propriété. Bien que la notion de révision à la hausse soit pragmatique (aide à éliminer la composante en espèces pour les transactions secondaires), l’étendue et la cohérence de cette révision dans certains cas ne parviennent pas à capturer les taux moyens du marché », déclare Ashutosh Kashyap, directeur adjoint des services consultatifs. à Colliers India.

Pour certains emplacements, l’administration a proposé un taux global applicable à tous les actifs de cet emplacement. Cependant, cela ne résoudra pas l’incohérence des taux / prix des actifs à cet endroit. En appliquant un taux global, le gouvernement pourrait surévaluer certains actifs et en sous-évaluer d’autres.

«Des coûts d’acquisition plus élevés dus à des taux de cercle plus élevés pourraient freiner le domaine de l’immobilier résidentiel déjà en difficulté, le marché secondaire faisant face à des répercussions plus graves. Une reconsidération dans l’approche adoptée pour déterminer les taux de cercle pour différents projets avec un positionnement différencié est le besoin de l’heure pour une ville comme Gurugram afin de capter plus objectivement les taux du marché des propriétés », conseille Kashyap.

