Le gouvernement augmente l’allocation de cherté variable pour 1,5 crore de travailleurs dans les établissements du secteur central

Le gouvernement a augmenté l’allocation de cherté variable (VDA) pour environ 1,5 crore de travailleurs, y compris les employés occasionnels et contractuels travaillant dans les établissements du secteur central tels que les chemins de fer, les mines, les gisements de pétrole et les grands ports d’une moyenne de Rs 208 par mois. La dernière révision, effective à partir du 1er octobre, devrait rapporter environ 1 900 crores de roupies à ces travailleurs au cours des six prochains mois, avec une moyenne d’environ 312 crores de roupies par mois.

Les VDA pour ces travailleurs sont révisés deux fois par an, en avril et en octobre. En avril, le VDA a été révisé de Rs 156 en moyenne par mois. Les taux révisés s’appliquent également aux employés contractuels et occasionnels.

À la suite de la révision, un ouvrier du bâtiment non qualifié dans une ville métropolitaine comme Delhi ou Mumbai touchera désormais 17 004 Rs par mois, étant donné qu’il travaille 26 jours par mois, contre 16 770 Rs un mois plus tôt.

La VDA est révisée sur la base de l’indice moyen des prix à la consommation pour les travailleurs de l’industrie établi par le Bureau du travail. L’indice moyen des prix à la consommation pour les travailleurs industriels de janvier à juin 2021 a été utilisé pour entreprendre la dernière révision, a indiqué le ministère du Travail. «Ceci (la dernière révision) profitera à environ 1,5 crore de travailleurs engagés dans divers emplois programmés dans la sphère centrale à travers le pays. Cela est conforme à la vision du Premier ministre de « Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas et Sabka Prayas », a déclaré le ministre du Travail Bhupender Yadav.

L’application de la loi sur le salaire minimum dans la sphère centrale est assurée par les inspecteurs du bureau du commissaire principal au travail (Central) à travers le pays pour les employés/travailleurs engagés dans l’emploi prévu dans la sphère centrale, a déclaré DPS Negi, commissaire central du travail en chef. .

