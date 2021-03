Le gouvernement augmente le prix des graines de coton BG2 de 5%

Le rendement et la production de coton ont stagné en raison de la baisse des investissements dans la sélection et du manque d’introduction de nouvelles technologies

Le gouvernement a augmenté les prix des graines de coton BG2 de 5%. Dans une notification publiée ici, le gouvernement a déclaré que les prix du coton BG2 ont été fixés à Rs 767 pour un paquet de 450 g – une augmentation de 5% par rapport au prix de l’année précédente de Rs 730 pour le même.

Pendant ce temps, le prix du coton BG1 est resté inchangé à Rs 634 pour un paquet de 450 g.

La Fédération indienne de l’industrie des semences (FSI) est satisfaite de la décision du gouvernement. «C’est moins que l’augmentation de 10% que nous avons demandée, mais nous la considérons comme un bon geste de la part du gouvernement. L’association a représenté au gouvernement que le secteur des semences de coton devient non viable pour l’industrie et que les investissements dans la recherche pour développer de nouveaux hybrides ont considérablement diminué. Si cela n’est pas corrigé immédiatement, cela affectera négativement les rendements du coton et la rentabilité des agriculteurs », a déclaré Ram Kaundinya, directeur général de la Fédération de l’industrie des semences de l’Inde (FSI) et de l’Alliance for Agri Innovation.

«L’industrie textile a des plans agressifs de croissance. La production de coton doit atteindre le niveau de 5,7 crores d’ici 2027 par rapport au niveau actuel de 3,7 crores. Ce n’est possible que si nous améliorons la technologie des semences. Le rendement et la production de coton ont stagné en raison de la baisse des investissements dans la sélection et du manque d’introduction de nouvelles technologies », a-t-il déclaré.

Il a souligné que l’Inde perdait de sa compétitivité avec un rendement en palier, une baisse des bénéfices des agriculteurs et du volume des exportations, permettant à d’autres pays de gagner des parts sur le marché international. Depuis 2011, les volumes d’exportation de coton indien ont baissé de 70% tandis que le Brésilien a augmenté de 80% et l’Africain de 116% au cours de la même période, a-t-il déclaré. L’association a exhorté le gouvernement à supprimer complètement le contrôle des prix pour encourager davantage d’investissements dans l’introduction de technologies modernes et de variétés de semences.

