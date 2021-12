Le gouvernement augmentera la base de consommateurs ayant droit à la prime sociale

31/12/2021 à 15h42 CET

.

Le Gouvernement continuera de se renforcer début 2022, dans sa lutte contre précarité énergétique, la protection des consommateurs vulnérables avec de nouvelles mesures telles que l’élargissement de la base de consommateurs ayant droit à la prime sociale.

Le Gouvernement soumettra à l’information du public deux projets d’arrêté royal qui comprendront des mesures telles que l’élargissement susmentionné de la population éligible à la prime sociale et son renouvellement automatique pour les bénéficiaires, a rapporté ce vendredi le Ministère de la Transition écologique et du Défi démographique c’est une déclaration.

Le ministère a mis à jour les indicateurs de précarité énergétique à l’horizon 2020 qui contribuent à mieux comprendre l’évolution des situations, la efficacité des mesures et l’analyse et la mise à jour des instruments de lutte, domaine dans lequel le Gouvernement a déjà déployé des mesures allant de l’interdiction des coupures d’approvisionnement au renforcement de la prime sociale.

Le rapport explique et analyse l’évolution de la précarité énergétique en 2020 avec quatre indicateurs, dont deux se sont aggravés, la température de la maison et le retard de paiement des factures en raison de l’impact négatif de la pandémie de covid-19.

En revanche, l’indicateur de pauvreté énergétique cachée s’améliore et un résultat stable est observé pour celui de dépense énergétique disproportionnée.

Température inadéquate dans la maison en hiver et les retards de paiement des factures de services publics ont augmenté par rapport à 2019, respectivement de 3,3 et 3 points.

Ces résultats reflètent la difficulté particulière qu’ils ont subie les ménages les plus vulnérables lorsqu’il s’agit de maintenir une température confortable pendant l’hiver et de faire face au paiement de ses factures pendant une année particulièrement complexe en raison de l’impact de la crise sanitaire.

En 2020, 10,9 % de la population, contre 7,6 % en 2019, ils considéraient qu’ils ne pouvaient pas garder leur maison à une température convenable pendant l’hiver et 9,6 %, contre 6,6 % un an plus tôt, avaient payé leurs factures de services publics en retard.

L’indicateur de dépenses disproportionnées reproduit pratiquement la valeur correspondant à l’exercice 2019, avec un légère augmentation de 0,1 point et il passe de 16,7% à 16,8% des ménages en 2020.

L’évolution de cet indicateur peut être liée à la confinement adopté en réponse à l’incidence de la pandémie.

Ce confinement a contraint la population, y compris les citoyens les plus vulnérables touchés ou à risque d’être touchés par la précarité énergétique, de rester plus longtemps chez eux.

Cela a eu un impact sur leur consommation d’énergie et sur la augmentation des dépenses, compte tenu du fait que, dans la plupart des cas, le volume des revenus des ménages a été réduit, en raison de la paralysie de l’activité économique.

Malgré la circonstances socio-économiques qui ont motivé sa hausse, cet indicateur se situe toujours à des niveaux inférieurs à ceux observés en 2017 et 2018.

Elle ne fait qu’améliorer l’indicateur de pauvreté cachée des maisons, qui s’établit à 10,3 % et suit la trajectoire baissière entamée en 2019 (avec 10,6 %), qui traduit l’amélioration de ce point, selon le rapport.