Le gouvernement australien fait face à une mer de malheurs

Les eaux normalement calmes de la vie politique australienne ont connu un réveil brutal la semaine dernière. Le président français Emanuel Macron a été interviewé par un groupe de journalistes australiens. On lui a demandé s’il pensait avoir été menti par Scott Morrison, le Premier ministre australien, sur la question de l’annulation de la commande australienne de sous-marins de construction française. Dans une réponse qui a été largement rediffusée presque tous les jours depuis, Macron a répondu : Non, il ne pensait pas qu’on lui avait menti, il le savait.

Le problème s’est posé pour plusieurs raisons. L’Australie avait récemment annoncé qu’elle annulait la commande de 90 milliards de dollars de sous-marins conventionnels de construction française. Au lieu de cela, il allait ordonner la construction de sous-marins à propulsion nucléaire soit par les Britanniques, soit par les Américains. L’Australie n’a actuellement aucune capacité de construire des sous-marins à propulsion nucléaire.

La question à Macron s’est posée parce qu’il s’agissait en Australie de savoir si les Français étaient informés du changement d’avis australien concernant l’achat de sous-marins de construction française. Macron avait eu des entretiens au cours des dernières semaines avec les ministres australiens de la Défense et des Affaires étrangères ainsi qu’avec Scott Morrison, le Premier ministre australien. Il est certain que ni Marise Payne, la ministre australienne des Affaires étrangères, ni Peter Dutton le ministre de la Défense, n’avaient évoqué l’éventuelle annulation de la commande de sous-marins français. Ces deux personnes avaient parlé à Macron seulement deux semaines avant que l’annulation ne soit rendue publique.

Il est certain que les deux ministres étaient au courant de la décision d’annuler la commande française, mais aucun n’avait donné le moindre indice qu’une annulation de la commande avait été décidée.

Il est pratiquement inouï qu’un président d’un pays allié traite son homologue australien de menteur. Morrison a réagi en colère, niant avoir menti à son homologue français. Il était tout innocent blessé, sautant à la défense de l’intégrité australienne. La défense était mal placée. Macron a pris soin de limiter sa critique à celle du Premier ministre personnellement. C’était entièrement la glose de Morrison d’étendre la critique à celle du peuple australien.

Morrison est connu pour ses mots de fouine, faisant souvent valoir une position qui ignore complètement une déclaration contraire qu’il a faite quelques semaines auparavant. Personne, en tout cas personne avec l’autorité du président français, ne l’a impudemment traité de menteur auparavant. La réaction de Morrison était typique de l’homme. Premièrement, il a catégoriquement nié avoir menti au président français. Deuxièmement, il a délibérément occulté les critiques de Macron en prétendant défendre l’honneur des Australiens, alors que, comme le montre clairement le tournage des propos de Macron, il avait pris grand soin de limiter sa critique à celle du seul Premier ministre australien, en se démenant. faire l’éloge de son contact avec le peuple australien en général.

Troisièmement, dans ce qui ne peut être décrit que comme un abus de confiance sans précédent, Morrison a publié le compte rendu de sa conversation avec Macron, affirmant, sur la base d’une enquête de Macron sur l’avancement du contrat de construction navale, que Macron « savait » que le contrat devait être annulé.

C’était, pour le moins, une étrange interprétation de la question de Macron. Il n’a certainement reçu aucun soutien d’aucun autre côté. Le plus choquant cependant, c’est que le gouvernement australien a publié le contenu d’une communication privée entre les deux dirigeants, dans l’intention de l’utiliser pour marquer un point politique. C’était, pour le moins, une violation flagrante du protocole et qui a été largement condamnée.

Les conséquences de la violation du protocole seront durables. Les dirigeants politiques étrangers hésiteront à transmettre des réflexions privées au gouvernement australien, sachant que ces commentaires privés pourraient à tout moment être utilisés si le gouvernement jugeait politiquement avantageux de le faire.

Même si cette tournure des événements ne suffisait pas, le prédécesseur de Morrison en tant que Premier ministre, Malcolm Turnbull, qui est connu pour être un ami personnel du président français, a publié une déclaration disant que, selon son expérience, Morrison était un menteur notoire. Encore une fois, c’est sans précédent dans la vie politique australienne moderne pour un membre éminent du propre parti politique du Premier ministre qui a déclaré que son successeur était un menteur bien connu et notoire.

Le parti travailliste d’opposition, tout en feignant d’être choqué par cette séquence d’événements, pouvait à peine contenir sa joie. Le pays fait face à des élections législatives dans moins de six mois. Le gouvernement accuse déjà un retard de plusieurs points de pourcentage dans les sondages d’opinion, et ce dernier exemple de mauvais jugement et de comportement encore pire n’améliorera probablement pas leur réputation.

