Le gouvernement australien offre 6 millions de dollars de subventions aux équipes innovantes de la blockchain

Le gouvernement australien a ouvert des demandes de subventions allant jusqu’à 3 millions de dollars chacune pour financer des projets de blockchain ciblant le suivi de la chaîne d’approvisionnement dans l’industrie des minéraux et le suivi fiscal dans le secteur des aliments et des boissons.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 29 avril, avec tout entrepreneur individuel, partenariat, organisme de recherche financé par l’État ou entité constituée en Australie et possédant un numéro d’entreprise australien éligible.

L’argent servira à financer deux projets pilotes distincts. Le projet pilote sur la provenance des aliments et des boissons espère soutenir une équipe qui s’attaque aux complexités associées aux producteurs de spiritueux se conformant à la taxe d’accise.

Le projet pilote sur les minéraux critiques soutiendra un projet visant à renforcer l’intégrité de la chaîne d’approvisionnement pour l’industrie, et s’attendra également à des contributions au système national de certification éthique de l’Australie pour prouver la provenance des minéraux produits localement exportés vers les marchés internationaux. L’annonce notait:

«Nous prévoyons que les candidatures retenues seront une collaboration entre plusieurs organisations, y compris les régulateurs.»

Les candidats doivent démontrer que leurs projets répondent aux besoins des deux projets pilotes, répondent aux besoins des régulateurs, réduisent le fardeau de la conformité pour les entreprises et soutiendront la communauté australienne des start-up blockchain.

« Votre produit blockchain sera unique, ajoutera de la valeur et ne dupliquera pas les produits déjà sur le marché », ajoute le document.

Les candidats doivent également démontrer la viabilité et la sécurité de leurs plates-formes – y compris si leur blockchain a déjà fait l’objet d’une attaque à 51% – et comment les informations soumises à leur protocole sont examinées et vérifiées.

Le gouvernement australien a été proactif pour encourager le développement de son secteur émergent du DLT depuis le dévoilement de sa feuille de route nationale de la blockchain quinquennale au début de 2020.

En novembre, le gouvernement a lancé un essai utilisant la technologie de la blockchain pour partager des documents intergouvernementaux entre les fonctionnaires locaux et leurs homologues à Singapour.